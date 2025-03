Dietikon verliert in Unterzahl deutlich, Wettswil dominiert Freienbach

Am 19. Spieltag in der Erstliga-Gruppe 2 kassierte Dietikon in Unterzahl eine klare Niederlage. In der Gruppe 3 hat derweil Wettswil-Bonstetten dank eines klaren Sieges über Freienbach den zweiten Tabellenrang verteidigt. Winterthurs U21 hielt mit, während Tuggen nur Remis spielte und YF Juventus gegen den Tabellenletzten sogar leer ausging.

Gesagt: "Die zweite Verwarnung war korrekt"

Für den FC Dietikon gab es im Duell mit Courtételle keine Punkte. Die Limmattaler verloren in Unterzahl gleich mit 0:3.

Die beiden Mannschaften neutralisierten sich in der Startphase, bis sich in der 24. Minute die matchentscheidende Szene ereignete. Dietikons Zoumana Sangare, der kurz zuvor bereits verwarnt worden war, stieg vor den Augen des Unparteiischen ungestüm ein und kassierte so die zweite Gelbe Karte. Der Arbeitstag des Dietikers war damit zu Ende, sein Team agierte von da an in Unterzahl.