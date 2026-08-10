Dietikon überrascht Wettswil - Aufsteiger Thalwil startet erfolgreich 1. Liga, Gruppe 3: 1. Runde von Eric Fuchs · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

WB, hier Lenny Burgardt, blieb gegen Dietikon erfolglos. – Foto: Kaspar Köchli

Am ersten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Dietikon mit einem Sieg über Wettswil-Bonstetten gleich mal eine Duftmarke gesetzt. Auch Aufsteiger Thalwil startete stark und Tuggen überfuhr seinen Gegner in der Startviertelstunde.

Gewonnen: Dietikon überrascht mit Sieg über Wettswil

Der FC Dietikon ist mit einem 1:0-Heimsieg gegen Wettswil-Bonstetten erfolgreich in die neue Meisterschaft gestartet und hat damit bereits für eine erste Überraschung gesorgt. Gegen Wettswil-Bonstetten standen mit Goalie Matthias Grob, den Innenverteidigern Yorby Fondeur und Romain Dubosclard sowie Mittelfeldspieler Rachad Ganiyou vier Neulinge in der Startformation. Dietikon erwischte den besseren Start und kam nach zwölf Minuten durch Jannis Kalpaxidis zur ersten guten Möglichkeit, doch WB-Keeper Luca Thaler lenkte dessen Schuss über die Latte.

In der 38. Minute fiel schliesslich das entscheidende Tor – und es war eine Co-Produktion zweier Neuzugänge. Josiah Daniel führte einen Freistoss schnell aus und bediente Ganiyou. Dieser setzte sich durch und spielte den Ball auf Dubosclard, der mit einem platzierten Schuss zum 1:0 traf. Kurz nach der Pause bot sich Dietikon die grosse Chance zum 2:0. Nach einem Foul an Ganiyou scheiterte Daniel jedoch mit dem fälligen Penalty an Thaler. In der Schlussphase geriet Dietikon nochmals unter Druck, brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Dietikon (@fcdietikon_offiziell) "Wir haben in den letzten Minuten leiden müssen, Wettswil machte am Schluss viel Druck. Aber insgesamt bin ich zufrieden, wir haben verdient gewonnen", fasste Dietikons Coach Daniel Tarone die Partie in der "Limmattaler Zeitung" zusammen. Mehr zu Dietikon - Wettswil-Bonstetten Blitzstart: Thalwil dank frühem Tor mit perfektem Auftakt

Dem FC Thalwil glückte ein Start nach Mass in die 1. Liga. Die Mannschaft von Gianni Lavigna triumphierte über Collina d'Oro mit 2:1. Vor rund 150 Zuschauenden erwischten die Grün-Weissen einen Traumstart: Nach nur 26 Sekunden brachte Flynn Kopp Thalwil mit einem präzisen Abschluss nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Die Tessiner liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 9. Minute nach einem Durcheinander im Thalwiler Strafraum durch Samuele Buffon zum Ausgleich.

Start nach Mass: Aufsteiger Thalwil erzielte bereits nach 26 Sekunden in der 1. Liga das erste Tor und gewann gegen Collina d'Oro mit 2:1. – Foto: FC Thalwil

In der Folge beruhigte sich die Partie, wobei Thalwil zunehmend die Initiative übernahm. Trotz der hohen Temperaturen von rund 31 Grad erspielten sich die Gastgeber die besseren Möglichkeiten. Vor allem Yves Meier sorgte über die Aussenbahn immer wieder für Gefahr. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie intensiver und Thalwil belohnte sich in der 55. Minute: Leon Gjikollaj setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Meier, der direkt zum 2:1 traf. Anschliessend erhöhte Collina d’Oro den Druck und hatte mehr Ballbesitz. Thalwil verteidigte jedoch konzentriert und blieb über Konter gefährlich. Auch in der Schlussphase hielten die Gastgeber dem Druck stand und brachten den knappen Vorsprung trotz sieben Nachspielminuten über die Zeit. Nullnummer: Freienbach trennt sich remis beim Aufsteiger

Zum Auftakt in die neue Saison trennte sich der FC Freienbach auswärts beim Aufsteiger Gossau 0:0 unentschieden und sicherte sich damit den ersten Zähler. Bei brütender Hitze und Temperaturen von rund 35 Grad Celsius auf dem neuen Kunstrasenplatz in Gossau war beiden Mannschaften anzumerken, dass es sich um den ersten Ernstkampf der neuen Saison handelte. Das Spieltempo war zunächst überschaubar, zudem schlichen sich auf beiden Seiten immer wieder Ungenauigkeiten ein. Entsprechend entwickelte sich in der ersten Hälfte keine allzu spektakuläre Partie. Der FC Freienbach, der leicht favorisiert in dieses Spiel gestartet war, hinterliess jedoch den etwas besseren Eindruck und kam durch Neuzugang Kälin bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen zur ersten Grosschance. Auch im weiteren Verlauf präsentierte sich Freienbach insgesamt gefährlicher, verpasste es allerdings, die wenigen guten Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Podo Gessner (@podogessner) Nach dem Seitenwechsel schienen sich beide Teams besser an die schwierigen äusseren Bedingungen gewöhnt zu haben. Das Spiel nahm dementsprechend an Fahrt auf, wobei nun auch Gossau deutlich mehr Akzente setzen konnte. Makia kam in der 52. Minute gleich zweimal aus guter Position zum Abschluss, scheiterte jedoch beide Male am reaktionsschnellen Freienbacher Torhüter Leon Merkas. Ab Mitte des zweiten Umgangs waren es dann allerdings fast nur noch die Höfner, die vehement auf das Entscheidungstor drängten. Die mit Abstand beste Gelegenheit vergab der ansonsten treffsichere Teixeira, der nach einem mustergültig vorgetragenen Angriff mit seinem Ablenker am langen Bein von Gossau-Hüter Böhler scheiterte. Letztlich erspielte sich der FC Freienbach jedoch zu wenige wirklich klare Möglichkeiten, um die Partie noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach) Überrollt: Tuggen dank perfekter Startviertelstunde zum Sieg

Der FC Tuggen ist bei warmen Temperaturen eindrucksvoll in die neue Meisterschaft 2026/27 gestartet. Die Märchler bezwangen Widnau dank eines Blitzstarts klar mit 3:0. Nach zahlreichen Abgängen und Neuzugängen war die Spannung vor dem ersten Ernstkampf entsprechend gross, doch die gute Vorbereitung liess bereits einiges erwarten. Diese Erwartungen bestätigten sich schon früh: In der 3. Minute brachte Morina die Tuggner nach einem schönen Zuspiel von der Grundlinie zurück an den Elfmeterpunkt mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Tayey nach Vorlage von Nando Rüegg mit einem sehenswerten Schlenzer auf 2:0. Alle Transfers in der 1. Liga, Gruppe 3 Alle Transfers in der 1. Liga, Gruppe 2 Tuggen blieb am Drücker und spielte weiterhin mit hohem Tempo nach vorne. In der 12. Minute setzte Neo-Stürmer Hasanbegovic mit einem wuchtigen Abschluss von der Strafraumgrenze noch einen drauf und sorgte für das 3:0. Nach der Trinkpause in der 22. Minute nahm das Heimteam angesichts der hohen Temperaturen etwas Tempo heraus und verwaltete den komfortablen Vorsprung souverän. Auch mehrere Wechsel beim FC Widnau änderten daran nichts.

Der FC Tuggen liess gegen Widnau nichts anbrennen. – Foto: Marco Huber