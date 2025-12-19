Dietikon schnappt sich Sturm-Talente von der Ligakonkurrenz

FC Dietikon: Höngg-Stürmer soll kommen – Zukunft von Franzosen-Duo offen. Das Transferfenster ist offiziell noch geschlossen, dennoch vermeldet Erstligist FC Dietikon bereits erste Personalentscheide gegnüber der "Limmattaler Zeitung". Allen voran steht der geplante Zuzug von Andrija Andjelkovic. Das 19-jährige Sturmtalent erzielte in der Vorrunde vier Tore für den SV Höngg. Ebenso neu das Trikot des FCD tragen soll Diego Lobo. Er lief bis anhin für das abgeschlagene Erstliga-Schlusslicht SV Schaffhausen auf. Klar ist zudem, dass sich Dennis Aberia, Stefan Mitrev, Nicolas Mbazoa, Salah Kermi und Jeffrey Kikanda einen neuen Verein suchen müssen. Bereits verabschiedet hat sich Sturm-Routinier Petar Ugljesic, der den Klub aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Offen ist hingegen die Zukunft zweier ausländischer Verstärkungen. "Ob Berna Baldeh und Zoumane Sangare nach den Ferien aus Frankreich wieder zu uns stossen werden, ist Stand heute unklar", liess sich FCD-Trainer Daniel Tarone zitieren.

FC Arbon: Trainer Schoch tritt zurück. Der abstiegsgefährdete Interregio-Klub FC Arbon muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Der bisherige Verantwortliche Mischa Schoch hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 39-Jährige betreute die Thurgauer während eineinhalb Saisons. Wer Schochs Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen. Der FCA spielt in der Gruppe 5 unter anderem gegen die FVRZ-Vereine Seefeld, Seuzach und den FC Schaffhausen II.