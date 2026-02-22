Dietikon ringt Tuggen ein 1:1 ab - YF nur mit Remis - Höngg überzeugt 1. Liga, Gruppe 3: 16. Runde von Eric Fuchs · Gestern, 23:42 Uhr · 0 Leser

Dietikon (rot) ringt Tuggen einen Punkt ab. – Foto: Facebook / FC Dietikon

Am 16. Spieltag – dem ersten nach der Winterpause – musste Tabellenführer YF im Duell mit Wintis U21 einen Dämpfer hinnehmen und liess Punkte liegen. Doch die Konkurrenz konnte daraus kein Kapital schlagen: Der FC Tuggen blieb gegen Dietikon ebenfalls ohne Sieg. Erfolgreicher verlief die Runde für Höngg, das im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzte und sich im Aufeinandertreffen mit Kosova die volle Ausbeute sicherte.

Nullnummer: Dietikon ringt Tuggen einen Punkt ab

Zum Rückrundenauftakt trennte sich Dietikon im Heimspiel gegen Tuggen torlos mit 0:0, wobei für die Limmattaler durchaus mehr drin gelegen wäre. Aufgrund schlechter Platzverhältnisse auf der Dornau wurde die Partie auf den Kunstrasen im GC-Campus in Niederhasli verlegt. Die Limmattaler traten trotz neutralem Austragungsort selbstbewusst auf und erspielten sich mehrere gute Chancen. Besonders in der zweiten Halbzeit kamen sie dem Führungstreffer nahe: Ein Schuss von Dayan Saholona sowie ein Freistoss von Josiah Daniel prallten beide an die Latte.