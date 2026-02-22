Dietikon ringt Tuggen ein 0:0 ab - YF nur mit Remis - Höngg überzeugt

Dietikon (rot) ringt Tuggen einen Punkt ab. – Foto: Facebook / FC Dietikon

Am 16. Spieltag – dem ersten nach der Winterpause – musste Tabellenführer YF im Duell mit Wintis U21 einen Dämpfer hinnehmen und liess Punkte liegen. Doch die Konkurrenz konnte daraus kein Kapital schlagen: Der FC Tuggen blieb gegen Dietikon ebenfalls ohne Sieg. Erfolgreicher verlief die Runde für Höngg, das im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzte und sich im Aufeinandertreffen mit Kosova die volle Ausbeute sicherte.

Aufgrund schlechter Platzverhältnisse auf der Dornau wurde die Partie auf den Kunstrasen im GC-Campus in Niederhasli verlegt. Die Limmattaler traten trotz neutralem Austragungsort selbstbewusst auf und erspielten sich mehrere gute Chancen. Besonders in der zweiten Halbzeit kamen sie dem Führungstreffer nahe: Ein Schuss von Dayan Saholona sowie ein Freistoss von Josiah Daniel prallten beide an die Latte.

Nullnummer: Dietikon ringt Tuggen einen Punkt ab Zum Rückrundenauftakt trennte sich Dietikon im Heimspiel gegen Tuggen torlos mit 0:0, wobei für die Limmattaler durchaus mehr drin gelegen wäre.

Bereits zuvor hatte Daniel bei seinem Debüt mehrfach für Gefahr gesorgt. Auch Mattia Rosolen und Saholona vergaben in der Schlussphase aussichtsreiche Möglichkeiten. Defensiv liess Dietikon wenig zu; einzig eine Szene nach einer halben Stunde sorgte für echte Gefahr, als Zoumana Sangare auf der Linie retten musste.

FCD-Trainer Daniel Tarone zeigte sich insgesamt zufrieden mit Auftritt und Engagement, insbesondere mit den Neuzugängen. Dennoch sieht er Verbesserungsbedarf im letzten Drittel und bei Standardsituationen – insbesondere in der Offensive: "Wir müssen im letzten Drittel einen genaueren Pass spielen, mehr aufs Tor schiessen und insgesamt den Ball nicht so überhastet abspielen", kommentierte Tarone in der "Limmattaler Zeitung".

Federn lassen: YF Juventus nur mit Remis zum Auftakt

Im ersten Auftritt hat Ligakrösus YF Juventus gegen die U21 des FC Winterthur nur 1:1 gespielt. Die Stadtzürcher gingen zwar durch Chagas in Halbzeit eins in Führung, mussten aber in der zweiten Hälfte noch den Ausgleich durch Alisan Morina hinnehmen.

Gewonnen: Höngg mit wichtigem Sieg im Derby

Der SV Höngg hat im Abstiegskampf gleich im ersten Spiel im neuen Jahr eine Duftmarke gesetzt und den Zürcher Rivalen Kosova mit 2:1 besiegt. In der ersten Partie unter dem neuen Trainer Fatmir Alijaj ging Höngg zweimal in Führung und profitierte in der Schlussphase auch von einem Platzverweis gegen Kosovas Jeton Dushi (70.).

Verloren: "Spielvi" muss weiter auf ersten Sieg warten

Für das Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen begann das Jahr 2026 gleich, wie 2025 aufgehört hatte - mit einer Niederlage. Trotz Treffer von Rückkehrer Zwahlen musste sich die "Spielvi" im ersten Meisterschaftsspiel unter dem neuen Trainer Ergün Dogru (der kürzlich bei uns im Podcast zu Gast war) gegen Collina d'Oro mit 1:2 geschlagen geben.

Verschoben: Freienbach - Wettswil-Bonstetten fand nicht statt

Die Partie zwischen Freienbach und Wettswil-Bonstetten musste wegen eines aufgrund der Wetterverhältnisse unbespielbaren Platzes abgesagt werden.