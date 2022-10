Dietikon patzt erstmals, Unterstrass fällt in die Abstiegszone 2. Liga interregional, Gruppe 3: 10. Runde

Geärgert: "Es war eine bittere, unnötige Niederlage"

Nach acht Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Dietikon erstmals geschlagen geben. Die Limmattaler verloren gegen Muttenz mit 1:2. Dass der Ausflug ins Baselbiet kein Zuckerschlecken werden würde, war FCD-Coach Daniel Tarone schon vor der Partie klar: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde", gab er der "Limmattaler Zeitung" zu Protokoll.

Und in der Tat ging Muttenz kurz vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung; dies obwohl Dietikon im ersten Umgang mehr Spielanteile besass. Wie so oft drehte der FCD in den zweiten 45 Minuten auf und konnte den Rückstand nur wenige Minuten nach dem Pausentee wieder ausgleichen. Doch im Gegensatz zu anderen Partien, wo Dietikon nach einem Ausgleich das Blatt in der Schlussphase noch zu seinen Gunsten hatte wenden können, war es diesmal Muttenz, das mit dem zweiten Treffer das Matchglück auf seiner Seite hatte.

Die Leistung der Dietiker war summa summarum trotz der Niederlage ansprechend, was auch ihren Coach Tarone fuchste. "Es war eine bittere, unnötige Niederlage", ärgerte er sich nach Abpfiff.

Abgerutscht: Unterstrass neu unter dem Strich

Mit einer weiteren Niederlage wird die Lage für den FC Unterstrass immer ungemütlicher. Die Stadtzürcher aus dem Kreis 6 unterliegen dem direkten Tabellennachbarn Grenchen mit 1:2 und fallen damit auf den 13. Platz zurück, der in die Relegation führen würde.

Für die dezimierten Grenchner, bei denen drei Akteure nach dem Skandalspiel in Windisch vor Wochenfrist eine längere Sperre verbüssen müssen, war es der erste Saisonsieg.