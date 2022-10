Dietikon neu an der Spitze, Unterstrass mit fünfter Pleite in Folge 2. Liga interregional, Gruppe 3

Getroffen: Di Gregorios Kunstschuss entscheidet Spiel

Der knappe 1:0-Auswärtssieg über Zofingen war bereits der sechste Sieg im siebten Spiel für Dietikon, womit die Limmattaler neu alleine an der Tabellenspitze stehen. Der FCD profitierte dabei auch von Ausrutschern der direkten Konkurrenz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SC Zofingen (@sczofingen)

Die Partie in Zofingen war kein Zuckerschlecken für Dietikon, sondern ein zähes Ringen, wie auch Trainer Daniel Tarone in der "Limmattaler Zeitung" feststellte. "Das war kein einfaches Spiel gewesen. Es gab nur wenige Chancen aus dem Spiel heraus", sagte Tarone.

Und so dauerte es einmal mehr bis zur Schlussphase, bis Dietikon den entscheidenden Nadelstich setzte. Ein direkt verwandelter Freistoss von Leandro Di Gregorio nach 89. Minuten sicherte den Dietikern einen späten, aber enorm wichtigen "Dreier".

Gewonnen: Red Star bleibt dran

Mit einem 2:1 über Regensdorf hält sich Red Star in der grossen Verfolgergruppe hinter dem souveränen Leader Dietikon. Die Stadtzürcher nutzten dabei den schläfrigen Start der Furttaler aus und gingen schon in der Startviertelstunde mit 2:0 in Führung. Auch wenn Regensdorf noch beinahe ein Comeback gelungen wäre, behielt Red Star trotz einer eher mässigen Darbietung am Ende die Oberhand.

Für den Auftritt des Nachmittags sorgte übrigens der in der 73. Minute beim FCR eingewechselte Leiven Keller. Zuerst holte er sich wegen Reklamierens eine Verwarnung (87.) ab, dann unterband er eine Konterchance von Red Star (92.), sodass er mit Gelb-Rot schnell wieder Feierabend hatte.