Dietikon mit spätem Kantersieg, Unterstrass vergibt Zwei-Tore-Führung 2. Liga interregional, Gruppe 3: 9. Runde

Getroffen: Dietikon zündet Feuerwerk in Halbzeit zwei

Auch in seinem achten Auftritt bleibt Tabellenführer Dietikon ungeschlagen. Die Limmattaler bezwangen Bubendorf dank einer beeindruckenden zweiten Hälfte diskussionslos mit 5:0.

So klar, wie es das Resultat vermuten lässt, war das Spielgeschehen auf der Dietiker Dornau dann aber doch nicht. Bubendorf schlug sich in den ersten 45 Minuten wacker und konnte den favorisierten Limmattalern gut Paroli bieten. Der FCD wirkte im ersten Umgang fahrig und musste gar froh sein, nicht in Rückstand zu geraten.

Dies gefiel Trainer Daniel Tarone überhaupt nicht: "Es war beschämend, was wir da phasenweise geboten haben", äusserte er sich in der "Limmattaler Zeitung". Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Dietikon zunehmend das Spieldiktat, nutzte seine Chancen effizient aus und siegte am Ende noch souverän.

Verspielt: Unterstrass vergibt Sieg in letzter Sekunde

Auf der heimischen Steinkluppe war der FC Unterstrass gegen das favorisierte Liestal nahe an einem Überraschungssieg. Erst in der Nachspielzeit mussten die Stadtzürcher noch den Ausgleich hinnehmen und trennten sich so 2:2 unentschieden.

Auf dem nassen und rutschigen Kunstrasen erwischte der FCU den besseren Start und ging schon nach wenigen Minuten in Führung, die die Stadtzürcher aus dem Kreis 6 nach einer Viertelstunde noch auf 2:0 ausbauen konnten. Liestal tat sich schwer, kam aber trotzdem noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit stand Unterstrass tief und versuchte das 2:1 über die Runden zu bringen. Dies gelang trotz klarer Feldunterlegenheit auch gut - bis in die 94. Minute. Dann wurde Liestal ein Elfmeter zugesprochen, den die Baselbieter zum 2:2-Endstand verwerteten.