Dietikon mit erstem Sieg, YF gewinnt Spitzenspiel, Wettswil strauchelt

In der Erstliga-Gruppe 3 feiert Dietikon den ersten Saisonsieg. YF Juventus bleibt dank eines Sieges über Baden makellos. Wettswil-Bonstetten dagegen verliert überraschend gegen Aufsteiger Widnau. In beeindruckender Form befindet sich dafür der FC Freienbach, und auch Tuggen hält mit.

«Wir spielten so, wie wir es uns vorgenommen haben. Ein Kompliment an die Mannschaft», meinte ein strahlender Daniel Tarone in der «Limmattaler Zeitung» . Der Schlüssel zum Dietiker Sieg war eine kompakte Mannschaftsleistung und ein Treffer von Davor Mutabdzic in der 41. Minute.

Gefeiert: Verbessertes Dietikon in der Saison angekommen Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Freienbach vor Wochenfrist zeigte sich der FC Dietikon auswärts beim AC Taverne verbessert und siegte prompt mit 1:0.

Taverne zeigte sich nach der Pause zwar verbessert, doch die stabile Defensive der Dietiker liess kaum etwas zu und hielt die Gäste weitgehend vom eigenen Strafraum fern. Gefährliche Szenen blieben Mangelware. Für einen kurzen Moment stieg der Puls bei den Dietikern allerdings in der 88. Minute, als ein Spieler aus dem Tessin nach einem Zweikampf vehement einen Elfmeter forderte – der Schiedsrichter liess jedoch weiterspielen. So hielt die Dietiker Abwehr dem Druck bis zum Schlusspfiff stand und sicherte dem Team die ersten Punkte der Saison.

Makellos: YF Juventus wahrt Weisse Weste

Der grosse Favorit auf den Gruppensieg, YF Juventus, hat auch sein drittes Spiel in der laufenden Saison gewonnen. Gegen den ebenfalls ambitionierten FC Baden siegten die Stadtzürcher mit 2:1.

Gepatzt: Wettswil scheitert am Aufsteiger

Nicht wie geplant verlief die Runde für Wettswil-Bonstetten. Die Lichtsteiner-Elf musste sich zu Hause unerwartet dem Liga-Neuling FC Widnau mit 0:1 geschlagen geben.

In Überzahl: Tuggen zurück auf der Siegerstrasse

Nach der überraschenden Niederlage gegen Taverne in der Vorwoche fand der FC Tuggen auswärts gegen die U21 des FC St. Gallen zurück in die Erfolgsspur. Die Märchler setzten sich in Überzahl mit 4:2 durch.

Der Schlüsselmoment der Partie ereignete sich bereits nach 23 Minuten: Tuggen führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0, als St. Gallens Jacovic nach einem überharten Einsteigen seine zweite Gelbe Karte sah und vorzeitig vom Platz musste. Die Gäste wussten den numerischen Vorteil schnell zu nutzen – Nando Rüegg traf noch vor der Halbzeitpause zum 2:0.

Trotz Unterzahl zeigte St. Gallen Moral und kam mit einem Doppelschlag kurz vor und nach dem Seitenwechsel tatsächlich zum 2:2-Ausgleich. Tuggen liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In einer Phase, in der die Ostschweizer sichtbar an Substanz verloren, schlugen die Gäste zurück: In der 64. Minute stellte Quintas die Führung wieder her, ehe der eingewechselte Jakupov kurz vor Schluss mit dem 4:2 alles klar machte.

Gesagt: «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl»

Auch im dritten Spiel der neuen Saison bleibt Freienbach auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann bezwang Collina d’Oro mit 2:1 und ist damit weiterhin ungeschlagen.

Nach zwei Auswärtsspielen zum Auftakt, in denen vier Punkte geholt wurden, durften die Fans das Team erstmals in dieser Spielzeit auf der heimischen Chrummen anfeuern. Die Gastgeber legten einen engagierten Start hin und setzten bereits nach fünf Minuten ein erstes Ausrufezeichen: Über die rechte Seite kombinierten sie sich gefährlich nach vorne, wo Flügelspieler Teixeira Tempo aufnahm und in die Mitte zu Kemil Festic passte. Dessen Direktabnahme landete allerdings am Pfosten – Pech für Freienbach.

Danach flachte das Spielgeschehen jedoch spürbar ab. Beide Teams agierten kontrolliert und defensiv stabil, sodass Strafraumszenen Mangelware blieben. Als sich die Zuschauer bereits mit einem torlosen Pausenstand abgefunden hatten, schlug Collina überraschend zu. Nach einem Abstimmungsfehler in der Freienbacher Hintermannschaft nutzte Stürmer Novaresi die Gelegenheit und brachte die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem Nachschuss in Führung.

Trainer Flühmann dürfte mit dem knappen Rückstand zur Pause kaum zufrieden gewesen sein und forderte in der Kabine eine Reaktion – mit Erfolg: Nach Wiederanpfiff übernahm Freienbach das Kommando und erhöhte den Druck.

Die entscheidende Wende leitete schliesslich ein Solo von Teixeira rund 15 Minuten vor Spielende ein: Auf der linken Seite setzte er sich stark gegen seinen Gegenspieler durch, der ihn im Strafraum nur noch per Foul stoppen konnte. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Wie bereits in der Vorwoche trat Dario Marcon an und verwandelte souverän zum verdienten Ausgleich.

Der Treffer beflügelte die Platzherren, die nun auf den Sieg drängten. Die eingewechselten Spieler sorgten für frischen Wind – und sie waren es schliesslich auch, die den entscheidenden Moment in der 89. Minute herbeiführten: Talic tankte sich auf der linken Seite sehenswert durch, flankte in den Strafraum, wo Morf eiskalt vollendete und das Spiel endgültig drehte.

Für Morf war es ein besonders emotionaler Moment – es war sein erstes Pflichtspieltor nach fast einjähriger Spielpause infolge einer Kopfverletzung. Entsprechend gross war der Jubel über seinen späten Siegtreffer: «Es ist eine riesengrosse Freude, wieder Fussball spielen zu dürfen, und ein unbeschreibliches Gefühl, der Mannschaft mit einem solch wichtigen Goal zu helfen», freute er sich im «Höfner Volksblatt».

Getroffen: Höngg dank erster Saisontore mit Sieg gegen «Spielvi»

Der FC Höngg hat nach zwei tor- und punktelosen Auftritten erstmals einnetzen können - und sogleich auch die Partie für sich entschieden. Die Stadtzürcher bezwangen die SV Schaffhausen mit 2:1. Die Treffer für die Höngger erzielten Bryand (36.) und Kälin (78.), während Schaffhausen zwischenzeitlich durch Lobo (50.) ausgeglichen hatte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DM Photography (@dm.photography_30)

Gewonnen: Kosova mit knappem Heimsieg

Der FC Kosova hat auch sein zweites Heimspiel für sich entscheiden können. Die Stadtzürcher besiegten Mendrisio dank eines Treffers von Rohan Foniqi (72.) mit 1:0.

Geknickt: Winti U21 kassiert Ausgleich in der 95. Minute

Mit einem Haar am ersten Saisonsieg vorbeigeschrammt ist Winterthurs U21 im Spiel gegen Eschen/Mauren. Das Nachwuchsteam des Super Ligisten lag beim Halbzeitpfiff mit 1:2 zurück, drehte die Partie und kassierte in der fünften Minute der Nachspielzeit dennoch den Ausgleich zum 3:3-Endstand.