Dietikon mit Aussetzern in der Abwehr - Späte Wende in Wettswil

Dietikon (rot) patzt gegen Tuggen in der Defensive und muss sich 1:3 geschlagen geben. – Foto: Facebook / FC Dietikon

In den Nachtragspartien des zweiten Spieltags der Erstliga-Gruppe 3 musste sich der FC Dietikon dem FC Tuggen beugen. Und auch Aufsteiger Thalwil verliert, während Wettswil-Bonstetten in der Schlussphase die Partie gegen Locarno noch drehen konnte. Derweil erkämpften sich Freienbach und Kosova Remisen.

Der FC Tuggen hat den Fight gegen Dietikon zu Hause mit 3:1 für sich entschieden und damit auch das zweite Saisonspiel gewonnen.

Gesagt: «Wichtig ist, dass wir die drei Punkte geholt haben»

Bereits in der 3. Minute brachte Morina die Gastgeber in Führung. Tuggen kontrollierte die erste Halbzeit weitgehend, liess defensiv kaum etwas zu und bestimmte das Spielgeschehen. Dietikon zeigte zwar grossen Einsatz, kam offensiv jedoch nur selten gefährlich vor das Tor. Die beste Chance der Gäste war ein Freistoss von Zürcher kurz vor der Pause, der knapp über das Tor flog. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Dietikon trat deutlich mutiger auf und profitierte davon, dass Tuggen dem Gegner mehr Spielanteile überliess. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 wurde die Partie plötzlich wieder spannend. Die Gäste erhöhten den Druck, die Zweikämpfe wurden intensiver und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Sowohl der Ausgleich als auch die Vorentscheidung für Tuggen lagen in der Luft.

Diese fiel schliesslich in der 82. Minute: Der erst 2006 geborene Jamie Jaggy setzte sich stark durch und traf zum 3:1. Für den jungen Spieler war es erst der zweite Einsatz für Tuggen und zugleich ein besonderer Moment, da bereits sein Vater Kim Jaggy (nach dem Ende seiner Profikarriere, u.a. bei den Grasshoppers) für den FC Tuggen gespielt hatte. Trotz einer kämpferischen Schlussphase von Dietikon brachte das Heimteam den Vorsprung sicher über die Zeit und gewann verdient. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Giom (@gioo.shoots) «Wichtig ist, dass wir die drei Punkte geholt haben. Wir haben alle gewusst, dass es nach dem Cup-Match ein schwieriges Spiel wird. Unter der Woche zu spielen ist eh nicht so einfach, deshalb können wir zufrieden sein», meinte Verteidiger Jonas Rüegg auf der vereinseigenen Webseite. Weniger erfreut tönte es auf Seiten des FC Dietikon: «Wir haben eigentlich gut gespielt. Wenn da nur nicht diese Aussetzer in der Abwehr gewesen wären», bilanzierte Coach Daniel Tarone in der «Limmattaler Zeitung». Und: «Wer so verteidigt, wie wir es am Mittwoch gemacht haben, kann nicht gewinnen, unmöglich.»

Verloren: Thalwil geht gegen «Winti» leer aus

Nach dem Auftaktsieg vor heimischer Kulisse musste sich der FC Thalwil diesmal geschlagen geben. Winterthurs U21 erwies sich bei der 0:2-Niederlage aus Thalwiler Sicht als zu stark.

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Erkämpft: Verdienter Punkt in intensivem Kampf für Freiebach

Auch im zweiten Spiel der neuen Meisterschaft, dem ersten Heimspiel, muss sich der FC Freienbach mit einem Punkt begnügen. Die Höfner trennten sich am Freitagabend auf der Chrummen vom FC Baden in einer intensiv geführten Partie mit 2:2.

Baden erwischte den besseren Start. Die Aargauer setzten die Höfner in der Anfangsviertelstunde stark unter Druck, blieben im Abschluss jedoch zu unpräzise. Freienbach kam in der 17. Minute überraschend zur Führung: Nach einem Handspiel im Strafraum verwertete Cristiano Teixeira den fälligen Penalty souverän zum 1:0.

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Baden liess sich davon nicht beeindrucken und drehte die Partie noch vor der Pause. Tschopp köpfte in der 27. Minute einen Freistoss zum Ausgleich ein, ehe Captain Giampa einen weiteren Strafstoss sicher zum 2:1 verwandelte.

Nach der Pause zeigte Freienbach eine deutlich bessere Leistung. Bereits mit dem ersten Angriff gelang Teixeira der Ausgleich zum 2:2. Sein Schuss wurde entscheidend abgefälscht und war für den Badener Torhüter nicht mehr zu halten.

In der Folge entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie mit hohem Tempo und zahlreichen harten Zweikämpfen. Klare Torchancen blieben allerdings rar. Baden war in der Schlussphase dem Siegtreffer etwas näher, doch Freienbach konnte sich auf Torhüter Leon Merkas verlassen. Mit einer Glanzparade in der 91. Minute bewahrte er seine Mannschaft vor der Niederlage und sicherte dem FCF den verdienten Punkt.

Zufrieden mit der Punkteteilung war Freienbachs Cheftrainer Stefan Flühmann: «Im Vergleich zum Unentschieden der letzten Woche gegen Gossau war dieses 2:2 ein sehr guter Auftritt. Wir haben solidarisch und aufopfernd gekämpft», lobte Flühmann seine Mannschaft im «Höfner Volksblatt».

Gewonnen: Wettswil-Bonstetten mit später Freude

Der FC Wettswil-Bonstetten konnte gegen Locarno erst in der Schlussphase reüssieren und sein erstes Heimspiel in der neuen Spielzeit doch noch mit 2:1 gewinnen.