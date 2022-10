Dietikon lässt nichts anbrennen, Unterstrass mit Befreiungsschlag 2. Liga interregional, Gruppe 3: 11. Runde

Die Limmattaler zeigten sich von Beginn an in Torlaune und erspielten sich haufenweise gute Gelegenheiten. Es dauerte rund 20 Minuten, bevor Dalipi den verdienten Führungstreffer für den FCD schoss. Das zweite Mal netzte Mutabdzic wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel ein und auch Ugljesic, gleich zweimal, und Toko trugen sich noch in die Torschützenliste ein.

Ärgerlich: Regensdorf verliert in Überzahl Die schwierige Interregio-Kampagne des FC Regensdorf hat sich im Spiel gegen Muttenz fortgesetzt. Die Furttaler verloren mit 1:3, nachdem man lange Zeit in Überzahl agieren und das 0:0 hatte halten können.

Regensdorf konnte also mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielen, wusste von der numerischen Überlegenheit aber nicht zu profitieren. Im Gegenteil: Es war Muttenz, welches in der 74. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung ging und in der Folge trotz Unterzahl noch bis zur 87. Minute auf 3:0 erhöhte. Dem FC Regensdorf gelang nur noch der Ehrentreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

