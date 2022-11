Dietikon ist Wintermeister - Red Star und Unterstrass mit Schützenfest 2. Liga interregional, Gruppe 3: 15. Runde

Geschafft: Dietikon ist Wintermeister

Mit einem klaren 3:0-Sieg über Windisch hat sich der FC Dietikon verdientermassen den Wintermeistertitel gesichert.

Die Limmattaler mussten für ihren Vollerfolg aber härter kämpfen, als es das Resultat vermuten liess. Dietikon hatte zwar mehr Spielanteile, doch das starke Windisch vertriverteidigte konzentriert. Der Durchbruch gelang dem FCD mittels Elfmeter kurz vor dem Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel dominierte dann auf einmal Windisch, das nun vehement auf den Ausgleich drückte. Tarones Dietikon fing sich erst in der Schlussphase wieder und sicherte sich dank zwei späten Toren den Wintermeistertitel - weil Muttenz gleichzeitig in Bubendorf nur 0:0 gespielt hat mit drei Punkten Vorsprung.

„In der zweiten Halbzeit hat Windisch mehr riskiert, und wir haben das Spiel aus der Hand gegeben“, kommentierte FCF-Coach Daniel Tarone die zweite Hälfte in der „Limmattaler Zeitung“. Trotzdem war er insgesamt zufrieden: "Wir haben heute unser schönes Gesicht gezeigt."

Getroffen I: Durand-Hattrick zum Abschluss der Vorrunde

Mit einem diskussionslosen 4:0 gegen Liestal schloss der FC Red Star die erste Hälfte der Interregio-Saison erfolgreich ab. Bei den Stadtzürchern war Joel Durand, der gleich drei Treffer erzielen konnte, der überragende Mann. Red Star profitierte allerdings auch von den personellen Schwierigkeiten Liestals. Die Baselbieter mussten aus verschiedenen Gründen auf 12 Kaderspieler verzichten.

Trotzdem war das Spiel bis zum Stadtzürcher Führungstreffer in der 35. Minute ziemlich ausgeglichen. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit, als zwischen der 52. und der 64. Minute drei weitere Tore für Red Star fielen.

Getroffen II: Stocker-Show bei der Jahresdernière

Mit demselben Resultat geht der FC Unterstrass in die Winterpause.

Der Stadtzürcher Quartierklub war nach dem "roten" Match (drei Platzveweise) gegen Red Star in eine erhebliche Resultatkrise (fünf Niederlagen in Serie) geraten, fing sich aber in der Endphase der Vorrunde. Und nach dem beachtlichen 2:0 über die Basler Old Boys konnte auch noch die letzte Partie gegen Pratteln (das Spiel war kurzfristig auf die Steinkluppe verlegt worden) - erneut ohne Gegentor - 4:0 gewonnen werden.

Nach einer chancenarmen Startphase brachte Jan Stocker die Gastgeber mit dem 1:0 auf Kurs (39.). Im zweiten Abschnitt war der Keks dann schnell gegessen. Und wiederholt stand Flügelakteur Stocker im Mittelpunkt, dem letztlich sogar ein "Hattrick" gelang. Besonders sehenswert war dabei der zweite Treffer nach einem feinen Durchspiel mit dem ewig jungen Albert Miller. Für den Schlusspunkt setzte schliesslich mit Joel Santer ein weiteres Eigengewächs des FCU (85.).