Dietikon holt Verstärkung von YF Juventus

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
AC Taverne
Trainer: Dagoberto Carbone
Zugänge:
Abgänge: Nathan Heller (Vedeggio Calcio)
FC Baden
Trainer: Eduardo Barrera
Zugänge: Ali Benelmir (Thun Berner Oberland II), Andrin Ulli (FC Winterthur II)
Abgänge: Mattia Bertelle (?), Loris Brunner (FC Mutschellen)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 3 getätigt
FC Collina d'Oro
Trainer: Andrea Lanza
Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello)
Abgänge:
FC Dietikon
Trainer: Daniel Tarone
Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg), Diego Lobo (SV Schaffhausen), Noah Behringer (FC Basel II), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (SC YF Juventus)
Abgänge: Dennis Aberia (FC Thalwil), Berna Baldeh Baldeh (Italien), Petar Ugljesic (?), Salah Kermi (?), Jeffry Kiabonga Kikanda (?), Nicolas Simon Mbazoa (FC Red Star Zürich)
FC Freienbach
Trainer: Stefan Flühmann
Zugänge:
Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)
FC Kosova
Trainer: Emilio Jose Gesteiro
Zugänge: Imran Bunjaku (SC YF Juventus)
Abgänge: Armaan Kalra (FC Red Star Zürich)
FC Mendrisio
Trainer: Amedeo Stefani
Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)
Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (US Giubiasco), Alessandro Castellan (SC Balerna)
FC St. Gallen II
Trainer: Damian Senn
Zugänge: Robin Handermann (USV Eschen-Mauren)
Abgänge:
FC Tuggen
Trainer: Ivan Previtali
Zugänge: Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum/MAZ)
Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)
FC Wettswil-Bonstetten
Trainer:
Zugänge:
Abgänge:
FC Widnau
Trainer: Andreas Lüchinger
Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05), Sinan Özcelik (FC Rorschach-Goldach)
Abgänge: Tobia Walt (?), Erolind Sylaj (?), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05)
FC Winterthur II
Trainer: Mario Cantaluppi
Zugänge:
Abgänge: Aaron Moyane (FC Seuzach), Andrin Ulli (FC Baden)
SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)
Abgänge: Imran Bunjaku (FC Kosova), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (FC Dietikon)
SV Höngg
Trainer: Fatmir Alijaj
Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld), Luljan Azizi (FC Baden Nachwuchs), Justin Pfister (FC Wohlen), Ercan Kacir (FC Wohlen II)
Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon)
SV Schaffhausen
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau), Robin Belser (SC Cham)
Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster), Diego Lobo (FC Dietikon)
USV Eschen-Mauren
Trainer: Michele Polverino
Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97)
Abgänge: Alex Ybrah (FC Altstätten), Robin Handermann (FC St. Gallen II), Viktor Pajic (?), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan)
