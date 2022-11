Der FC Unterstrasse musste sich in Windisch in einer weitgehend ausgeglichenen Partie 0:1 geschlagen geben. – Foto: dsc

Dietikon gewinnt Spitzenkampf - Unterstrass verliert knapp 2. Liga interregional, Gruppe 3: 12. Runde

In der Interregio-Gruppe 3 hat Dietikon das Spitzenspiel in Liestal trotz Unterzahl gewonnen und behauptet weiterhin die Spitze. Auch Red Star kam zu drei Punkten, während Regensdorf und Unterstrass beide verloren.

Spektakulär: Dietiker Auswärtssieg im Spitzenspiel

Der FC Dietikon hat einmal mehr seine Tabellenführung in der Interregio-Gruppe 3 behauptet. Die Limmattaler bezwangen Liestal mit 5:3 und dies trotz langer Unterzahl. Es waren noch keine 90 Sekunden gespielt, als Petar Ugljesic den FCD in Führung schoss. Den Dietiker Blitzstart vollendete ein abgelenkter Schuss, der nach weniger als einer Viertelstunde zum 2:0 ins Liestaler Tor abgelenkt wurde. Anschliessend überstürzten sich die Ereignisse: Wegen eines Handspiels ausserhalb des eigenen Sechzehners wurde Dietikons Keeper Lukas Winzap mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Trotz Unterzahl dominierte der FCD weiterhin und erhöhte vor der Pause gar noch auf 4:0. Erst nach dem Seitenwechsel konnte Liestal von seiner numerischen Überlegenheit profitieren. Die Baselbieter kamen zwischenzeitlich auf 2:4 heran. Mit dem fünften Treffer setzte Dietikon dann aber endgültig einen Haken unter diese Partie. FCD-Coach Daniel Tarone war hochzufrieden mit der Performance seiner Mannschaft: "Wir haben heute eine geile Teamleistung gezeigt. Drei Tore in Unterzahl zu erzielen, ist sensationell", freute er sich in der "Limmattaler Zeitung". Souverän: Red Star holt drei Punkte

Mit einem ungefährdeten 3:1-Vollerfolg über Schlusslicht Mutschellen hat der FC Red Star seinen Platz im vorderen Mittelfeld behauptet. Verloren: Knappe Niederlage für Unterstrass

"Wir locken keine Spieler mit Geld an. Bei uns bekommen Spieler eine Siegprämie, das sind 100 Franken pro Sieg. Das ist alles", sagte Windisch-Trainer Angelo Ponte diese Woche in der "Aargauer Zeitung". Das ist übrigens dasselbe Medium, welches unlängst die unerträglichen Vorkommnisse bei der Partie zwischen dem FCW und Grenchen, welche heftige Sanktionen zur Folge hatte, in den Sozialen Medien als Rangelei verharmloste. Wie auch immer: Vielleicht rechtfertigen diese Prämien auch den happigen Eintrittspreis von 10 Franken für die Windischer Spiele auf dem heimischen Acker. Die Stadtzürcher Klubs Red Star und Unterstrass verlangen jedenfalls gar keinen Eintritt für Ihre Partien in der Interregio-Gruppe 3.

Und der FCU musste sich nun beim Aufsteiger in einer weitgehend ausgeglichenen Partie 0:1 geschlagen geben. Der Quartierklub aus dem Kreis 6 erlebte dabei beim Aufsteiger einen eigentlichen Kaltstart. Gerade mal vier Minuten waren nämlich gespielt, als Adonit Fetaj wuchtig zur Führung gegen die in dieser Szene zu zögerlichen Gäste traf. Überhaupt hatten diese zunächst Mühe, sich mit den katastrophalen Platzverhältnissen zurechtzufinden. Und es schien noch schlimmer zu kommen: Kurz vor der Pause bekam FCW-Captain Luka Juric eine Penalty-Chance, scheiterte aber am gut reagierenden Cornel Keller.