Dietikon gewinnt Limmat-Derby - Tuggen erobert Rang zwei zurück

Am elften Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Dietikon überraschend das Limmat-Derby gegen Baden gewonnen. Auch YF Juventus und Tuggen waren siegreich, während es für Freienbach eine ärgerliche Heimpleite gab.
Gesagt: «Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk»
Das Limmat-Duell zwischen Baden und Dietikon ging knapp mit 1:0 an den FCD. Die Badener bestimmten zwar über weite Strecken das Spielgeschehen und hatten mehr Ballbesitz, doch Dietikon blieb durch schnelle Gegenstösse stets gefährlich.
Ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelfeld in der 39. Minute leitete schliesslich die entscheidende Szene ein: Nach einem präzisen Zuspiel kam Marc Triet frei zum Abschluss, Baden-Torhüter Lars Hunn konnte den Schuss nur nach vorne abwehren, und Freddy M’Biye reagierte am schnellsten - sein neunter Saisontreffer bedeutete das 1:0 für die Gäste.
Für den FCB nahm die Partie danach einen unglücklichen Verlauf. Spielmacher Ensar Huruglica musste zur Pause verletzt in der Kabine bleiben, nachdem er aus kurzer Distanz einen Ball an den Kopf bekommen und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Damit fehlte Baden der kreative Kopf im Zentrum, der sonst für präzise Zuspiele sorgt.
Dietikon verteidigte den knappen Vorsprung diszipliniert, stand kompakt und liess kaum gefährliche Aktionen zu. Immer wieder setzten die Gäste mit schnellen Kontern Nadelstiche. Schliesslich konnte Dietikon das 1:0 über die Zeit retten.
Für FCD-Trainer Daniel Tarone war der Sieg ein besonderes Geschenk: «Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das mir die Mannschaft machen konnte», sagte der frühere Baden-Spieler strahlend gegenüber der «Limmattaler Zeitung» - einen Tag später feierte er seinen 50. Geburtstag.
Spektakulär: Tuggen gewinnt Hin und Her in Widnau
Der FC Tuggen hat beim Aufsteiger Widnau mit 4:3 gewonnen und damit den zweiten Tabellenrang zurückerobert.
Bei kühlem Oktoberwetter und schwierigen Platzverhältnissen musste die Previtali-Elf am Sonntagnachmittag kämpfen. Ein nasser, rutschiger Untergrund und einige Absenzen erschwerten den Start. Die Hausherren nutzten dies aus und gingen bereits nach vier Minuten durch De Simeis in Führung. Tuggen brauchte etwas Zeit, fand dann aber besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde verwertete Nathan Tayey einen schön herausgespielten Angriff über links zum Ausgleich – und nur wenige Minuten später traf der flinke Flügel erneut zur 2:1-Führung.
Tuggen dominierte nun klar das Geschehen. Kurz vor der Pause wurde Dardan Morina nach einem schnellen Vorstoss im Strafraum gefoult, Rodrigues verwandelte den fälligen Penalty souverän zum 3:1. Damit schien das Spiel bereits in der ersten Halbzeit in die richtige Richtung gelenkt.
Nach dem Seitenwechsel zeigten die St. Galler jedoch Moral. Widnau übernahm zunehmend das Spieldiktat und kam in der 55. Minute durch Beck zum 2:3-Anschlusstreffer. Das Spiel wurde ruppiger, auch weil der schwer bespielbare Platz kaum geordneten Fussball zuliess. Nach einer Stunde fiel der verdiente Ausgleich zum 3:3, womit die Partie wieder völlig offen war.
Doch Tuggen hatte die passende Antwort: Nur fünf Minuten später lenkte Widnaus Giovetti eine Morina-Flanke unglücklich ins eigene Tor. Trotz später Druckphase der Gastgeber und einiger harter Zweikämpfe blieb es beim 4:3 für Tuggen. Dank des knappen, aber verdienten Auswärtssiegs holte sich die Previtali-Elf den zweiten Tabellenplatz zurück.
Geärgert: Bittere Last-Minute-Niederlage für Freienbach
Der FC Freienbach hat erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann unterlag der U21 des FC St. Gallen auf ärgerliche Weise mit 1:2.
Das Duell zwischen dem FC Freienbach und der U21 des FC St. Gallen begann schon vor dem Anpfiff mit Diskussionen: Wegen des starken Regens stand eine Verschiebung im Raum, doch der Schiedsrichter entschied, die Partie auf dem durchnässten Rasen stattfinden zu lassen. Der Start verlief für Freienbach denkbar schlecht - bereits nach drei Minuten gingen die Gäste nach einem Torwartfehler von Merkas durch Besio mit 1:0 in Führung. Nur wenig später verpasste St. Gallen eine weitere Grosschance, ehe Freienbach allmählich ins Spiel fand.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ab der 15. Minute übernahmen die Höfner zunehmend die Kontrolle, hatten jedoch mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Dennoch erspielten sie sich mehrere gute Möglichkeiten: Gönitzer und Straub scheiterten jeweils auf der Linie, bevor kurz vor der Pause der verdiente Ausgleich fiel. Nach einer Ecke traf Egzon Kllokoqi im Nachsetzen zum 1:1.
In der zweiten Halbzeit beruhigten sich die Wetterbedingungen etwas, und Freienbach erspielte sich erneut ein Chancenplus. Gasane, Stähli und Festic scheiterten jedoch allesamt am starken St. Galler Torhüter Widmer. Trotz optischer Überlegenheit fehlte den Gastgebern die Effizienz vor dem Tor.
In der Schlussphase zeigte sich St. Gallen eiskalt: Mit dem dritten Torschuss der Partie erzielte der eingewechselte Rüdlinger in der 89. Minute nach einem schnellen Konter das 2:1 für die Gäste. Freienbach musste sich trotz grossem Aufwand und spielerischer Überlegenheit unglücklich geschlagen geben und verpasste so einen verdienten Punktgewinn.
Souverän: YF Juventus weiter stilsicher
Und täglich grüsst das Murmeltier: YF Juventus gewann auch sein elftes Saisonspiel klar. Die Stadtzürcher vom Juchhof bezwangen zu Hause Mendrisio ohne grosse Mühe mit 3:0 und liegen weiter verlustpunktelos an der Spitze.
Kassiert: Klare Heimpleite für Höngg
Der SV Höngg gerät nach der achten Saisonniederlage zunehmend in den Abstiegsstrudel. Die Höngger verloren zu Hause klar gegen Eschen/Mauren mit 0:4 und befinden sich nur noch vier Zähler vor dem drohenden Strich.
Die Partie auf dem Kunstrasen in Höngg begann mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber starteten druckvoll, doch auch der USV Eschen/Mauren zeigte sich früh gefährlich. Höngg setzte in der ersten Halbzeit auf intensives Pressing, während die Gäste auf Konter lauerten – erfolgreich in der 32. Minute: Nach einer schönen Kombination über Pizzi und Bender traf Filip Radojicic eiskalt zur 1:0-Führung.
Nach dem Seitenwechsel dominierte der USV klar. Höngg kam kaum noch zu Chancen. In der 52. Minute erhöhte Villiam Pizzi nach einem schnellen Gegenangriff auf 2:0. Anschliessend verwertete Ismael Adejumo einen langen Ball von Medin Murati zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Emir Murati mit einer starken Einzelleistung: Nach zwei umspielten Gegenspielern traf er präzise ins lange Eck zum verdienten 4:0-Endstand.
Torfestival: 3:3-Remis zwischen Wettswil und Winterthur
In einer abwechslungsreichen Partie trennten sich Wettswil-Bonstetten und Winterthurs U21 3:3 unentschieden.
Der FC Wettswil-Bonstetten startete druckvoll und konzentriert in die Partie gegen Winterthur. In den Anfangsminuten spielte sich das Geschehen fast ausschliesslich in der Hälfte der Gäste ab. Nach einem Foul an Peter im Strafraum verwandelte dieser den fälligen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung (10. Minute).
WB blieb spielbestimmend und kam über die Flügel zu weiteren Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Mit ihrem ersten nennenswerten Angriff glichen die Winterthurer durch Foro per Freistoss zum 1:1 aus. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel, ehe Vukasinovic kurz vor der Pause nach einem schönen Zuspiel über rechts präzise zum 2:1 traf.
Die Führung hielt jedoch nicht lange. Direkt nach Wiederbeginn drehte Winterthur die Partie mit zwei schnellen Treffern: Nach einem missglückten Klärungsversuch traf Philips zum Ausgleich, und kurz darauf köpfte erneut Foro nach einer Ecke das 3:2. WB zeigte sich davon unbeeindruckt, und Trainer Lichtsteiner brachte frische Kräfte, die Wirkung zeigten. In der 68. Minute gelang Vukasinovic mit seinem zweiten Treffer der verdiente Ausgleich.
Anschliessend drängte die Heimmannschaft auf den Sieg, doch Stettler und Peter vergaben gute Möglichkeiten in der Schlussphase. Trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreicher Chancen reichte es WB somit nur zu einem 3:3-Unentschieden.
Getroffen: Kosova mit Schützenfest gegen «Spielvi»
Der FC Kosova hat das Duell mit dem sieglosen Schlusslicht SV Schaffhausen klar mit 6:2 gewonnen. Die Stadtzürcher hatten die Partie weitestgehend im Griff und gerieten nur kurz durch einen Strafstoss der Munotstädter zum zwischenzeitlichen 1:2 in Bedrängnis.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich