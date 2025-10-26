Dietikon gewinnt Limmat-Derby - Tuggen erobert Rang zwei zurück

Am elften Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Dietikon überraschend das Limmat-Derby gegen Baden gewonnen. Auch YF Juventus und Tuggen waren siegreich, während es für Freienbach eine ärgerliche Heimpleite gab.

Ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelfeld in der 39. Minute leitete schliesslich die entscheidende Szene ein: Nach einem präzisen Zuspiel kam Marc Triet frei zum Abschluss, Baden-Torhüter Lars Hunn konnte den Schuss nur nach vorne abwehren, und Freddy M’Biye reagierte am schnellsten - sein neunter Saisontreffer bedeutete das 1:0 für die Gäste.

Gesagt: «Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk» Das Limmat-Duell zwischen Baden und Dietikon ging knapp mit 1:0 an den FCD. Die Badener bestimmten zwar über weite Strecken das Spielgeschehen und hatten mehr Ballbesitz, doch Dietikon blieb durch schnelle Gegenstösse stets gefährlich.

Für den FCB nahm die Partie danach einen unglücklichen Verlauf. Spielmacher Ensar Huruglica musste zur Pause verletzt in der Kabine bleiben, nachdem er aus kurzer Distanz einen Ball an den Kopf bekommen und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Damit fehlte Baden der kreative Kopf im Zentrum, der sonst für präzise Zuspiele sorgt.

Dietikon verteidigte den knappen Vorsprung diszipliniert, stand kompakt und liess kaum gefährliche Aktionen zu. Immer wieder setzten die Gäste mit schnellen Kontern Nadelstiche. Schliesslich konnte Dietikon das 1:0 über die Zeit retten.

Für FCD-Trainer Daniel Tarone war der Sieg ein besonderes Geschenk: «Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das mir die Mannschaft machen konnte», sagte der frühere Baden-Spieler strahlend gegenüber der «Limmattaler Zeitung» - einen Tag später feierte er seinen 50. Geburtstag.

Spektakulär: Tuggen gewinnt Hin und Her in Widnau

Der FC Tuggen hat beim Aufsteiger Widnau mit 4:3 gewonnen und damit den zweiten Tabellenrang zurückerobert.

Bei kühlem Oktoberwetter und schwierigen Platzverhältnissen musste die Previtali-Elf am Sonntagnachmittag kämpfen. Ein nasser, rutschiger Untergrund und einige Absenzen erschwerten den Start. Die Hausherren nutzten dies aus und gingen bereits nach vier Minuten durch De Simeis in Führung. Tuggen brauchte etwas Zeit, fand dann aber besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde verwertete Nathan Tayey einen schön herausgespielten Angriff über links zum Ausgleich – und nur wenige Minuten später traf der flinke Flügel erneut zur 2:1-Führung.

Tuggen dominierte nun klar das Geschehen. Kurz vor der Pause wurde Dardan Morina nach einem schnellen Vorstoss im Strafraum gefoult, Rodrigues verwandelte den fälligen Penalty souverän zum 3:1. Damit schien das Spiel bereits in der ersten Halbzeit in die richtige Richtung gelenkt.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die St. Galler jedoch Moral. Widnau übernahm zunehmend das Spieldiktat und kam in der 55. Minute durch Beck zum 2:3-Anschlusstreffer. Das Spiel wurde ruppiger, auch weil der schwer bespielbare Platz kaum geordneten Fussball zuliess. Nach einer Stunde fiel der verdiente Ausgleich zum 3:3, womit die Partie wieder völlig offen war.

Doch Tuggen hatte die passende Antwort: Nur fünf Minuten später lenkte Widnaus Giovetti eine Morina-Flanke unglücklich ins eigene Tor. Trotz später Druckphase der Gastgeber und einiger harter Zweikämpfe blieb es beim 4:3 für Tuggen. Dank des knappen, aber verdienten Auswärtssiegs holte sich die Previtali-Elf den zweiten Tabellenplatz zurück.

Geärgert: Bittere Last-Minute-Niederlage für Freienbach

Der FC Freienbach hat erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann unterlag der U21 des FC St. Gallen auf ärgerliche Weise mit 1:2.

Das Duell zwischen dem FC Freienbach und der U21 des FC St. Gallen begann schon vor dem Anpfiff mit Diskussionen: Wegen des starken Regens stand eine Verschiebung im Raum, doch der Schiedsrichter entschied, die Partie auf dem durchnässten Rasen stattfinden zu lassen. Der Start verlief für Freienbach denkbar schlecht - bereits nach drei Minuten gingen die Gäste nach einem Torwartfehler von Merkas durch Besio mit 1:0 in Führung. Nur wenig später verpasste St. Gallen eine weitere Grosschance, ehe Freienbach allmählich ins Spiel fand.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)

Ab der 15. Minute übernahmen die Höfner zunehmend die Kontrolle, hatten jedoch mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Dennoch erspielten sie sich mehrere gute Möglichkeiten: Gönitzer und Straub scheiterten jeweils auf der Linie, bevor kurz vor der Pause der verdiente Ausgleich fiel. Nach einer Ecke traf Egzon Kllokoqi im Nachsetzen zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit beruhigten sich die Wetterbedingungen etwas, und Freienbach erspielte sich erneut ein Chancenplus. Gasane, Stähli und Festic scheiterten jedoch allesamt am starken St. Galler Torhüter Widmer. Trotz optischer Überlegenheit fehlte den Gastgebern die Effizienz vor dem Tor.

In der Schlussphase zeigte sich St. Gallen eiskalt: Mit dem dritten Torschuss der Partie erzielte der eingewechselte Rüdlinger in der 89. Minute nach einem schnellen Konter das 2:1 für die Gäste. Freienbach musste sich trotz grossem Aufwand und spielerischer Überlegenheit unglücklich geschlagen geben und verpasste so einen verdienten Punktgewinn.

Souverän: YF Juventus weiter stilsicher

Und täglich grüsst das Murmeltier: YF Juventus gewann auch sein elftes Saisonspiel klar. Die Stadtzürcher vom Juchhof bezwangen zu Hause Mendrisio ohne grosse Mühe mit 3:0 und liegen weiter verlustpunktelos an der Spitze.