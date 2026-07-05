Dietikon braucht einen neuen Torgaranten Acht Neue beim Erstligisten aus dem Limmattal von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

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Der FC Dietikon hat seine Kaderplanung für die neue Erstliga-Saison vorangetrieben. Acht Neuzugänge stehen fest, weitere dürften folgen. Besonders in der Innenverteidigung wollen die Limmattaler nochmals nachlegen. Gleichzeitig muss der FCD aber den Abgang seines Topskorers verkraften.

Mit Alex Jean Iten (Greifensee), Marvin Erb und Luis Reina (beide Rapperswil-Jona II), Yorby Fondeur (Höngg), Matthias Grob (Zug 94), Dominik Klarica (FC Zürich U19), Rachad Ganiyou (Wiedikon) sowie Iasonas Panagiotoulas (Bassersdorf) hat der Tabellenfünfte der letzten Saison in der Erstliga-Gruppe 3 bislang vor allem Perspektivspieler verpflichtet. «Wir wollen insbesondere für die Innenverteidigung noch jemanden holen», lässt sich Cheftrainer Daniel Tarone in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Auch im Sturm besteht Handlungsbedarf.