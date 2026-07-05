Dietikon braucht einen neuen Torgaranten

Der FC Dietikon hat seine Kaderplanung für die neue Erstliga-Saison vorangetrieben. Acht Neuzugänge stehen fest, weitere dürften folgen. Besonders in der Innenverteidigung wollen die Limmattaler nochmals nachlegen. Gleichzeitig muss der FCD aber den Abgang seines Topskorers verkraften.
Mit Alex Jean Iten (Greifensee), Marvin Erb und Luis Reina (beide Rapperswil-Jona II), Yorby Fondeur (Höngg), Matthias Grob (Zug 94), Dominik Klarica (FC Zürich U19), Rachad Ganiyou (Wiedikon) sowie Iasonas Panagiotoulas (Bassersdorf) hat der Tabellenfünfte der letzten Saison in der Erstliga-Gruppe 3 bislang vor allem Perspektivspieler verpflichtet.
«Wir wollen insbesondere für die Innenverteidigung noch jemanden holen», lässt sich Cheftrainer Daniel Tarone in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Auch im Sturm besteht Handlungsbedarf.
Der Grund dafür heisst Freddy M'Biye. Der 27-jährige Franzose erzielte in der vergangenen Saison 14 Ligatore für den FC Dietikon und wechselt nun zum gleichklassigen FC Wohlen. Dort soll er den nach Solothurn abgewanderten Topskorer Dramane Sisoko ersetzen.
Dass der Wechsel auch finanzielle Gründe hat, würde auf der Hand liegen. Präsident Claudio Lorenzet sagte dazu: «Ich gehe davon aus, dass Freddy in Wohlen mehr verdienen kann.»
Neben M'Biye zieht es auch Luis Mestre nach Wohlen. Derweil wechselt Damjan Simic genauso wie Goalie Aleksandar Trazivuk zum Erstliga-Rückkehrer Thalwil. Ebenso den Verein verlassen hat Trazivuks Torhüter-Kollege André Imfeld (zu Schötz). Das Dietiker Trikot nicht mehr tragen werden ausserdem Nikita Maul (zu Klingnau), Zoumana Sangare, Marvin Assane, Davor Mutabdzic und Sofiane Basri.
Das Gros der Neuen konnte sich am Samstag beim Testspiel gegen die Basler Black Stars (2:2) präsentieren. Bis zum Saisonstart am 8. August gegen Wettswil-Bonstetten bestreitet der FCD noch fünf weitere Testspiele. Gut möglich, dass bis dahin noch der eine oder andere Neuzugang präsentiert wird.
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