Dietiker zu den Black Stars - wer ersetzt bei Schötz Torjäger Andrist?

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.
FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Moustapha Trousseau (FC Courtételle), Emir Drndar (FC Bosna Neuchâtel), Helder Moises (FC Coffrane)
Abgänge: Quentin Specker (FC Haute-Ajoie), Jari Blaich (FC Besa Biel/Bienne), Noel Allemann (FC Moutier), Valentin Nushi (FC Bulle)
FC Black Stars Basel
Trainer: Branko Bakovic
Zugänge: Marco Schwald (FC Zell i.W./GER), Joshua Wicht (FC Pratteln), Leon Foletti (FC Luzern U19), Ognjen Zivkovic (FC Pratteln), Roman Schneider (FC Pratteln), Juseong Lee (SV Muttenz), Djevit Osmani (SV Muttenz Nachwuchs), Jérémi Stachorsky (Ausland), Hamed Sako (SC Dornach), Johan Abdoul (SC Dornach), Luan Redzepi (BSC Old Boys II), Dayan Michel Saholona (FC Dietikon)
Abgänge: Berkay Isiklar (VfR Kleinhüningen), Kaan Ozcan (VfR Kleinhüningen), Ricardo Farinha (SV Muttenz), Aleksandar Babic (FC Paradiso), Kristian Zaric (FC Allschwil), Valentin Kaufmann (FC Concordia Basel), Robin Gaida (FC Liestal)
FC Solothurn
Trainer: Ervin Gashi
Zugänge: Nenad Zivkovic (FC Baden), Ydris Regaïa (SR Delémont), Kane Rawlins (FC Subingen), Dramane Sissoko (FC Wohlen), Emmanuel Mast (FC Biel-Bienne)
Abgänge: Mica Zimmermann (FC Grenchen 15), Onno Koekenbier (FC Grenchen 15), Dragan Stjepanovic (SR Delémont), Patrik Gjidoda (FC Winterthur II)
FC Wohlen
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Freddy M'Biye (FC Dietikon), Luis Mestre (FC Dietikon), Josuah Gerber (SV Höngg), Milos Grujicic (FC Red Star Zürich)
Abgänge: Noel Romano (FC Tuggen), Dramane Sissoko (FC Solothurn)
Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernot Messner
Zugänge: Leon Hajrizi (FC Freienbach)
Abgänge:
SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge: Tchere Mulanga (FC Sursee), Petar Ivanov (FC Emmenbrücke), João Pedro Da Silva Lopes (FC Schötz)
Abgänge: Abraham Yeboah Boateng (Zürich City SC), Pavel Fuchser (FC Rothenburg), Mohamed Essam Mostafa Mohamed Elghandour (FC Ibach)
SR Delémont
Trainer: Armend Gashi
Zugänge: Lucas Endé (FC Alle), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Iago Quintas (FC Ajoie-Monterri), Aleksandar Rmus (FC Concordia Basel), Dragan Stjepanovic (FC Solothurn), Lucas Cuenin (Racing Besançon/FRA), Zenel Gavazaj (Prizreni/KOS), Noham Boughazi (SV Muttenz), Lucas Fridez (US Boncourt), Yann Breccolini (US Terre Sainte), Maxime Loichot (FC Monnerich/LUX)
Abgänge: Ydris Regaïa (FC Solothurn), Anthony Nagel (SV Muttenz), Quentin Burkhalter (FC Courtételle), Georges Etienne Gomis Gomis (FC Biel-Bienne)
SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge: Emanuel Zünd (Meyrin FC), Anthony Nagel (SR Delémont), Yannick Schweizer (FC Basel II), Tom Murith (FC Bulle), Ricardo Farinha (FC Black Stars Basel), Lucas Mah (USA)
Abgänge: Juseong Lee (FC Black Stars Basel), Fernando Muelle Sanmartin (Rücktritt), Noa Stanic (FC Concordia Basel), Noham Boughazi (SR Delémont)
Zug 94
Trainer: Erminio Piserchia
Zugänge: Flavio Caserta (SC Kriens), Björn Bonthuis (FC Tuggen), Abduljabbar Al Abbadie (FC Küsnacht), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (USV Eschen-Mauren)
Abgänge: Diego Martin (SC Emmen), Alan Nabarro (FC Ibach), Sead Selishta (FC Suhr), Ardi Molliqaj (FC Schötz), Matthias Grob (FC Dietikon)
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