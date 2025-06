Diethei wird zu Reimlingens Elfmeterkiller

Die Fanlager machten auf beiden Seiten richtig Stimmung, sowohl der FSV Reimlingen als auch der SV Oberegg hatten reichlich Unterstützung mit an Bord. Was in Ettenbeuren etwas fehlte, das war das "neutrale" Publikum, das eine über 120 Minuten auf Biegen und Brechen geführte Partie verpasste. Prickelnde Torszenen gab es selten, zu ausgeglichen waren beide Teams.

Dabei hatte es durchaus vielversprechend begonnen, Obereggs Spielertrainer Christian Faulstich zielte knapp vorbei (6.) und sein Reimlinger Pendant Dominik Kohnle visierte den Pfosten an (8.). Obereggs Keeper Alexander Müller wäre machtlos gewesen, ebenso beim Freistoß von Niklas Rothgang ans Aluminium. Da alledings bereits die 100. Minute. Wobei schon die reguläre Spielzeit eine Viertelstunde länger als geplant dauerte, was an mehreren Verletzungsunterbrechungen lag. So musste Obereggs Matthias Faulstich gleich zweimal lange versorgt worden, nachdem er den Ball beim Freistoß von Dominik Kohnle voll auf den Kopf bekommen hatte. Zunächst meldete sich Faulstich noch einmal zurück, wenig später lag er minutenlang am Boden und musste schließlich vom Herbeigerufenen Notarzt versorgt werden. Wobei er sich da schon wieder aufgerichtet hatte, an ein Weiterspielen war allerdings nicht zu denken.

Die SVO-Fans feuerten ihre Kicker unentwegt an und stellten ihnen in Aussicht, dass sie sich zu Legenden machen. Notfalls im Elfmeterschießen, wie es schon in der ersten Runde gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried geklappt hatte. Diesmal stand allerdings Markus Diethei im Reimlinger Kasten im Weg, er wehrte zwei Schüsse ab und sicherte Reimlingen so den 4:3-Sieg. Und die Chance, gegen Langerringen ihrerseits zu FSV-Legenden zu werden.

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 370 (in Ettenbeuren)

Elfmeterschießen: 0:1 Lucas Zingerle, 1:1 Dominik Kohnle, Sebastian Huber (SV Oberegg) scheitert an Torwart Markus Diethei, 2:1 Simon Lösch, 2:2 Christoph Neher, 3:2 Leonard Lechner, 3:3 Johannes Müller, 4:3 Jan Enßlin, Christian Faulstich (SV Oberegg) scheitert an Torwart Markus Diethei

Gelb-Rot: Maxemilian Hintermeier (109./FSV Reimlingen/Foul)