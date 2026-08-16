Dietfurts Tormaschine läuft weiter

Bereits in der dritten Minute klingelte es zum ersten Mal im Gehäuse der Gastgeber. Dietfurts Linksverteidiger Manuel Lindl eroberte die Kugel und setzte Felix Stark in Szene, dessen Vorarbeit brauchte der spielende Co-Trainer Christian Geß nur noch zur frühen TSV-Führung einschieben. Im Gefühl dieser schnellen Führung ließ der Spitzenreiter den Aufsteiger nicht zum Zug kommen und stand in der Defensive um Johannes Fritz und Stefan Rösch sattelfest. Auf der Gegenseite wurde Felix Stark in der 25. Minute gerade noch vorm Einschuss geblockt. Das zweite Dietfurter Tor resultierte dann nach einem Eckball. Fritz stand goldrichtig und traf aus etwa elf Metern ins lange Ecke zum 2:0 für den TSV. Ehe sich die Hausherren umsahen, lief Dietfurts Tormaschine weiter. Nach einer Geß-Flanke erhöhte Felix Stark nur zwei Minuten später mit einem wuchtigen Kopfball zum 3:0. „Auf Grund unserer sehr konzentrierten Leistung ging das Halbzeitergebnis auch in dieser Höhe völlig in Ordnung“, erläuterte Pfeifer.

Doch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann zu passiv und haben den Spielfluss verloren. Leonberg war deutlich aggressiver im Spiel und spielte nun mutiger nach vorne und erzielte durch Roberto Martinez Manieri (68.) auch folgerichtig das 1:3 aus Sicht der Hausherren. Kurz darauf wäre Leonberg fast noch der Anschlusstreffer geglückt, doch Dietfurts Torhüter Lukas Schmid rettete in höchster Not. Nun ging es Hin und Her. Dietfurts eingewechselter Youngster Constantin Klein vergab zunächst die endgültige Vorentscheidung, als die SV-Verteidigung gerade noch klären konnte.