Dietfurts Tormaschine läuft weiter

Die Gastgeber kamen zunächst gut in die Partie und bereits nach wenigen gespielten Minuten zeigte Schiedsrichter Hans-Jürgen Nummer auf den Strafstoßpunkt, als Dietfurts Torhüter Lukas Schmid seinen Gegenspieler zu Fall brachte. Doch da dieser zuvor im Abseits stand nahm der Unparteiische seine Entscheidung zurück.

Der Start der Aufholjagd des TSV Dietfurt in der Kreisliga 2 Regensburg ist geglückt. Nachdem der Abzug von acht Punkten wegen unerlaubten Spielereinsatzes nun endgültig feststeht, haben die Schützlinge von Trainer Matthias Pfeifer eine gute Reaktion gezeigt und beim TSV Beratzhausen verdient mit 5:1 (3:0) gewonnen. Jeweils doppelt trafen dabei Felix Stark sowie Elias Teßmer.

In der Folge nahm der Favorit das Heft in die Hand, fand aber vorerst keine Lücken in der Beratzhausener Defensive. In der 21. Minute war es dann aber soweit. Einen schnell vorgetragenen Konter über Teßmer und Alexander Merkl schloss Felix Stark zum 1:0 für die Gäste ab. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Gehäuse der Hausherren. Nach feinem Pass von Christoph Mödl setzte sich Felix Stark über die linke Seite durch, sein Zuspiel verwertete Teßmer zum 2:0 für Dietfurt. In dieser Phase zeigten sich die Altmühlstädter sehr effizient, auch die nächste Chance landete im Tor. Fast wie eine Kopie des zweiten Treffers vorgetragen vollendete Stark dieses Mal selbst zum vorentscheidenden 3:0 für die Pfeifer-Elf. Noch vor der Halbzeitpause verpasste Lukas Waldhier den vierten Treffer, Johannes Fritz traf aus kurzer Distanz nur die Latte.

Mit der ersten Möglichkeit nach dem Seitenwechsel erzielte Teßmer nach Vorlage von Felix Stark den vierten Dietfurter Treffer. Danach ließen die Gäste ein wenig nach, so kam auch Beratzhausen zu seiner ersten Möglichkeit nach einer guten Stunde. Schmid rettete aus kurzer Distanz vor Michael Mosandl. In der 81. Minute glückte Thomas Wiese per Strafstoß der Ehrentreffer, vorausgegangen war ein Foul von Mödl an Wiese selbst. In der Schlussphase kam Christian Geß nach erneuter Verletzungspause wieder einmal zu einem Kurzcomeback. Und so wie es auch in der Vergangenheit schon öfter war, traf dieser nach nur wenigen Augenblicken nach Vorlage von Daniel Schneeberger mit einem Linksschuss zum 5:1-Endstand.