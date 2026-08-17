Dietfurts Tormaschine läuft – Undorf schlittert in Krise

Alexander Bucher (rechts) und der FSV Steinsberg ließen gegen Schlusslicht Undorf nichts anbrennen. – Foto: Thomas Schneider

In der Kreisliga 2 ist der TSV Dietfurt weiter nicht zu stoppen. Der Pfeifer-Ensemble feierte in Leonberg den fünften Sieg im fünften Spiel – und ist jetzt alleiniger Tabellenführer. Der bisher punktgleiche TSV Großberg leistete sich den ersten Punktverlust und kam bei defensivstarken Beratzhausenern nicht über ein torloses Remis hinaus. Am anderen Ende der Tabelle war Schlusslicht ASV Undorf in Steinsberg chancenlos und steht immer noch bei null Punkten. Über den ersten Saisonsieg durfte sich hingegen die DJK Eichlberg/Neukirchen beim Heim-2:0 gegen Töging freuen.



Immerhin 260 Zuschauer bekamen am Freitagabend ein unterhaltsames Lokalduell vorgesetzt- Speziell in der Phase vor der Halbzeitpause war einiges los. Painten setzte die ersten zwei Punches, ehe die Gäste noch in der ersten Halbzeit doppelt zurückschlugen und auf 2:2 ausglichen. Nach dem Seitentausch konnte Deuerling das Spiel vollends drehen. Das letzte Wort sprach wiederum die SG. Unterm Strich geht das Remis wohl so in Ordnung.







Fünfte Niederlage im fünften Spiel: Schlusslicht Undorf schlingert allmählich in eine (Ergebnis-)Krise. Letzten Endes blieb die junge Mannschaft in Steinsberg chancenlos. Die Hausherren begannen früh mit dem Toreschießen und ließen – auch wenn der Gegner zwischenzeitlich auf 3:1 verkürzen konnte – bis zum Ende nichts mehr anbrennen. Ein souveräner wie verdienter Heimsieg.







Das Dietfurter Team von Trainer Matthias Pfeifer konnte fußballerisch vor allem in der ersten Hälfte überzeugen. „Wir waren im ersten Spielabschnitt sehr effektiv und haben aus vier Torchancen drei Treffer erzielt“, so der TSV-Übungsleiter. In den zweiten 45 Minuten war Leonberg deutlich aggressiver im Spiel und spielte nun mutiger nach vorne. Für das große Comeback sollte es aber nicht mehr reichen. Dietfurt behält seine weiße Weste und ist nun alleiniger Tabellenführer.



Das Dietfurter Team von Trainer Matthias Pfeifer konnte fußballerisch vor allem in der ersten Hälfte überzeugen. „Wir waren im ersten Spielabschnitt sehr effektiv und haben aus vier Torchancen drei Treffer erzielt“, so der TSV-Übungsleiter. In den zweiten 45 Minuten war Leonberg deutlich aggressiver im Spiel und spielte nun mutiger nach vorne. Für das große Comeback sollte es aber nicht mehr reichen. Dietfurt behält seine weiße Weste und ist nun alleiniger Tabellenführer. Zur ausführlichen Nachlese der Partie...



Töging kommt nach dem Bezirksliga-Abstieg weiter nicht so recht auf die Beine. Auch an der Tiefenhüll ging die Seitz-Elf leer aus. Der Gastgeber ging früh in Führung. Fortan entwickelte sich ein sehr umkämpftes Match. Zahlreiche Gelbe Karten – am Ende wurden zehn verteilt – belegten das. Die Altmühltäler waren nach der Pause am Drücker und erzielten zwei Abseitstore. Stattdessen stach die DJK in der Schlussphase ein zweites Mal zu und durfte den ersehnten ersten Saisonsieg feiern.













Zwei unterschiedliche Halbzeiten bekamen die Zuschauer in Lupburg vorgesetzt. Der erste Durchgang wurde von Hohenschambach überlegen geführt und folglich fiel auch das 0:1. Nach Wiederbeginn agierte die Heimmannschaft stärker und übernahm das Zepter. Allerdings konnte man die Chancen nicht in Tore ummünzen. So blieb es beim knappen Erfolg für die SGH.







Zum ersten Mal in dieser Saison ließen die Bergler Buam Punkte liegen. Beratzhausen bot dem Gast einen starken Fight und ließ über die gesamte Spielzeit nicht nach. Generell wurde das Spiel von zwei starken Defensivreihen dominiert. Zwar hatte Großberg deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber kaum Großchancen herausspielen. Pech hatte der Tabellenzweite bei einem früh verschossenen Elfmeter. „Ich bin mit der Mentalität und der Laufleistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Von Minute 1 an waren alle hochkonzentriert und haben über die gesamte Spielzeit nie nachgelassen“, zeigte sich Beratzhausens Coach Nico Ernstberger zufrieden.







Nach der Heimklatsche gegen Painten war Pielenhofen auf Wiedergutmachung aus. Das klappte nur so lala. In Matting entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit sechs Toren. Die Einheimischen steckten nicht auf und belohnten sich dafür mit dem ganz späten Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit verwandelte die SG einen Elfmeter und rettet so einen wichtigen Punkt.