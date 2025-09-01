Dietfurts historische Niederlage & Sinzinger Sonntagsschüsse

Der Spitzenreiter der Kreisliga 2 ist entthront. Nach zuletzt 15 Spielen ohne Niederlage ging der TSV Dietfurt durch eine 2:3-Niederlage bei der SG Oberndorf/Matting erstmals seit November 2024 ohne Punktgewinn vom Platz – und verliert gleichzeitig die Tabellenführung an den TV Riedenburg. Die Dreiburgenstädter feierten ihrerseits in Beratzhausen einen harterkämpften 3:1-Auswärtserfolg. Am anderen Ende der Tabelle feierte der SC Sinzing den ersten Saisonsieg. Und verschlimmert die Sorgen des Tabellenletzten ASV Undorf, der das Kellerduell mit 0:3 verlor.



Painten hat sich erfolgreich für die Niederlage in Riedenburg rehabilitiert und ist zurück in der Spur. In einem engen Match war am Ende die Heimelf cleverer. Ein Kopfballtor des starken Youngsters Sebastian Regensburger brachte die SG kurz vor der Pause in Führung. Bis zum Schluss blieb es spannend, ehe Stefan Ferstl alles klar machte. Damit stehen Painten und Eichlberg nun beide bei 13 Punkten.







Ein typisches Kellerduell ging an die Sinzinger, die endlich den ersten Saisonsieg feiern durften. Zwei Sonntagsschüsse, darunter ein Traum-Freistoß des Ex-Undorfers Max Politzka, brachten die Gäste im ersten Durchgang auf die Gewinnerstraße. Zur Halbzeit musste der Linienrichter wegen einer Verletzung am Oberschenkel ersetzt werden. Undorf steckte nicht auf, doch im letzten Drittel fehlte es an Power und Mut.







Einen überraschend klaren Sieg feierte Steinsberg beim bisher starken Aufsteiger aus Großberg. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit nahm die starke Gastmannschaft das Zepter mehr und mehr in die Hand. Der TSV kam kurzzeitig nochmal auf ein Tor heran, doch mit dem 1:3 war der Drops gelutscht. Eine bärenstarke Vorstellung der Dobler-Elf!







Der Favorit hat sich durchgesetzt. Und das sicherlich nicht ganz unverdient. Dennoch durfte Beratzhausen mit dem Spielverlauf hadern: Nach dem eigenen Ausgleichstreffer schnupperte der Gastgeber am 2:1, doch machte seine Chancen nicht. Beim Spielstand von 1:2 verschoss der TSV zudem einen Elfmeter. Kurz darauf sorgte ein Eigentor für die Entscheidung zugunsten des neuen Tabellenführers aus Riedenburg.







Über einen hartumkämpften Heimsieg durfte sich Peising/Bad Abbach II freuen. Hemau agierte stärker, als es das Endergebnis auszusagen vermag. Aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdienten sich die Hausherren aber den Sieg. Und verschaffen sich etwas Luft auf die Abstiegszone, die von weiter sieglosen Hemauern angeführt wird.







Viele Tore bekamen die 150 Zuschauer in Lupburg zu sehen. Die erste Halbzeit ging klar an die Grünweißen, die auf 3:1 davonzogen und daneben einen Elfmeter vergaben. Hier konnte Hohenschambach mit dem Tempo nicht mithalten. Verbessert kamen die Gäste aus der Kabine, kämpften sich zurück ins Spiel, doch es sollte nicht mehr für Zählbares reichen. Für Lupburg sind es ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg!



