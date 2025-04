Dietfurter Serie geht weiter

Mit einem verdienten 3:1 (2:1)-Sieg gegen den ASV Undorf bleibt der TSV Dietfurt nach der Winterpause weiter ungeschlagen und hat sich in der Tabelle auf Platz fünf verbessert. Die Pfeifer-Truppe war von Beginn an hellwach und zeigte schon in der 5. Minute wer Herr im Haus ist, als Alexander Merkl den Führungstreffer erzielte. Die Heimelf blieb auch in der Folge das spielbestimmende Team ohne aber wirklich Gefahr vor dem Tor erzeugen zu können. Die Bemühungen wurden dann erst in der 35. Minute durch das 2:0, das Benedikt Stark erzielte belohnt. Die Gäste die unverdrossen weiterkämpften, kamen dann in der 41. Minute durch Lukas Plattner zum Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel wollte Undorf mehr und setzte die Dietfurter Abwehr gewaltig unter Druck. Zweimal verfehlten Schüsse aus spitzem Winkel und ein 18-Meter-Knaller nur knapp das Tor und einmal rettet TSV-Keeper Lukas Schmid mit einem Reflex bei einem Schuss aus kurzer Distanz, als alle den Ball schon im Tor sahen. Dietfurt setzte nun auf Konter. Daniel Schneeberger schloss einen Vorstoß, nach schönem Zuspiel von Merkl in der 73. Minute mit einem überlegten Schlenzer am Keeper vorbei mit dem dritten Treffer ab. Damit war der Wille der Gäste gebrochen und der TSV kam noch zu weiteren guten Möglichkeiten. Ein Kopfball nach einer Ecke ging knapp übers Tor und einen scharfen Schuss in der 80. Minute konnte ein Undorfer Abwehrspieler gerade noch zur Ecke klären. Matthias Pfeifer, Coach der 7-Täler-Kicker, war nach dem Schlusspfiff sichtlich zufrieden und lobte sein Team: „Wichtig war in der Undorfer Drangperiode, dass wir den Kopf oben gehalten haben und mit dem dritten Treffer die richtige Antwort gaben. Er räumte aber auch ein hier das nötige Glück gehabt zu haben. Nun gilt es am kommenden Sonntag beim Tabellenzweiten in Painten den Rückrunden Nimbus der Ungeschlagenheit zu wahren und weiter Boden gut zu machen.



Bericht Hans Gleisenberg