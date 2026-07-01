Dietfurter Fußballer unter neuer Führung Der bisherige Abteilungsleiter Anton Bachhuber gibt sein Amt an Dirk Hägle ab von Anton Bachhuber · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Zweiter Vorsitzender Michael Weigl, Stefan Rösch, Dirk Hägle, Anton Bachhuber, Johannes Baier und erster Vorsitzender Dominik Knappe. – Foto: TSV Dietfurt

Dirk Hägle ist neuer Abteilungsleiter Fußball beim Regensburger Kreisligisten TSV Dietfurt. Das ergab die Mitgliederversammlung der Fußballer am vergangenen Freitag. Hägle, der bis Ende 2025 lange Jahre als Gesamtjugendleiter beim TSV Dietfurt fungierte, löst nun Anton Bachhuber ab, der sein Amt aus privaten Gründen zur Verfügung stellte.

Zu Beginn begrüßte Bachhuber zahlreiche Mitglieder aus aktiven und ehemaligen Spielern, einigen Jugendtrainern sowie auch die beiden Vorstände Dominik Knappe und Michael Weigl. Er erinnerte an sein Wirken an der Spitze der Fußballabteilung seit dem Jahre 2010, mit Unterbrechungen als er jeweils als Stellvertreter von Markus Hellweg sowie Matthias Staudigl aus dem zweiten Glied heraus mitwirkte. Wichtig sei ihm dabei immer gewesen als Team aufzutreten und auch einige Aktionen außerhalb des normalen Spielbetriebs zu schaffen. Als Beispiele nannte er das traditionelle Dietfurter Hallenmasters oder auch den 7-Täler-Cup, der heuer vom 10. bis 12. Juli zum dritten Mal stattfinden wird. Auch im Bereich Jugendfußball hat sich in den letzten Jahren einiges positiv verändert. Mitverantwortlich dafür ist das im Dezember 2021 gegründete interne Arbeitsteam „Zukunft TSV Fußball“, das einige Dinge umsetzen und anstoßen konnte. Größte Projekte waren dabei die einheitliche Vereinskleidung, der neue Kunstrasenplatz, die neuen Umkleiden am Trainingsplatz oder auch die Installation einer Anzeigetafel am Schulsportgelände.



Besonders freut Bachhuber, dass der TSV auch in der kommenden Saison wieder zwei schlagkräftige Herrenmannschaften stellen kann. „Neben einigen Jugendspielern konnten zehn externe Spieler verpflichtet werden, die aber weitestgehend vorerst in der Zweiten Mannschaft eingesetzt werden dürften. Die Vorstellung der Neuzugänge folgt in den nächsten Tagen“, freute sich der scheidende Abteilungsleiter. Abschließend bedankte sich Bachhuber besonders bei den ehrenamtlichen Helfern, den Jugendtrainern und den Mitstreitern aus der Fußballabteilung, namentlich hob er Josef und Johannes Baier, Helmut Weber und Stefan Rösch hervor.





Im Anschluss leitete erster Vorsitzender Dominik Knappe die Wahl des neuen Abteilungsleiters, dabei wurde einstimmig Dirk Hägle zum Vorsitz der größten Abteilung des TSV gewählt. Hägle bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und gab die Marschrichtung vor. „Anton Bachhuber und ich haben im Vorfeld schon einige gute Gespräche geführt, wie wir die Abteilung neu aufstellen können um auf die anstehenden Herausforderungen der nächsten Zeit richtig zu agieren“, sagte der neugewählte Spartenchef. Es sollen dabei Ansprechpartner für verschiedene Bereiche gefunden werden. Unterstützt wird Hägle dabei von seinen beiden Stellvertretern Johannes Baier sowie Stefan Rösch.