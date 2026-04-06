Dietfurter Chancenwucher sorgt für torloses Remis

In einer über 90 Minuten sehr einseitigen Partie vergeigten die Dietfurter Fußballer teilweise hochkarätige Torchancen kläglich. Die Hausherren begannen mit viel Schwung, der spielende Co-Trainer Christian Geß setzte in der fünften Minute einen ersten Warnschuss knapp neben das Tor. Nur eine Minute später zielte Daniel Schneeberger mit einem Volleyschuss ebenfalls zu ungenau. Die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gäste über die gesamte Partie vergab nach einem Konter Michael Deyerling (9.), der nach toller Vorarbeit von Peter Auchter an Dietfurts Torhüter Lukas Schmid scheiterte. Nun waren die Gastgeber wieder am Drücker, Geß (11.) drosch die Kugel nach schönem Zuspiel von Felix Stark über das Gehäuse. Nur zwei Minuten später war es wieder Geß, der gleich doppelt in SG-Torhüter Jan Gruber seinen Meister fand. Auch nach einer guten halben Stunde schoss der sonst so treffsichere Geß erneut am Kasten vorbei.

Auch nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Dietfurts Mittelfeldmotor Johannes Fritz, für ihn kam Yannick Pleiner in die Partie, ging die Partie so weiter. Eine etwas verunglückte Flanke von TSV-Verteidiger Benno Hierl lenkte Gruber gerade noch zur Ecke. Die größte Chance der Partie hatte in der 54. Dietfurts Kapitän Jonas Weigl. Nach einem Eckball von Schneeberger stand Weigl völlig frei und köpfte die Kugel am leeren Tor vorbei. Von den Gästen war weiterhin nichts zu sehen. In der Folge wurde die Partie etwas hektischer, Schiedsrichter Baris Bektas zeigte eine souveräne Leistung und hatte die Partie voll im Griff. Der TSV hatte auch im Schlussdrittel weitere Möglichkeiten auf einen Sieg, doch sowohl Felix Stark (69.) als auch der aufgerückte Christoph Semmler (70.) brachten den Ball nicht im Tor unter. In der 73. Minute hatte Schneeberger auch noch Pech, als die Kugel nur gegen die Latte ging. „Dieses Remis ist sehr ärgerlich. Wir haben heute gut gespielt und nichts zu gelassen aber einfach kein Tor erzielen können. Dann kannst d auch nicht gewinnen“, zog Dietfurts Trainer Mathias Pfeifer ein enttäuschendes Fazit.

te später zielte Daniel Schneeberger mit einem Volleyschuss ebenfalls zu ungenau. Die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gäste über die gesamte Partie vergab nach einem Konter Michael Deyerling (9.), der nach toller Vorarbeit von Peter Auchter an Dietfurts Torhüter Lukas Schmid scheiterte. Nun waren die Gastgeber wieder am Drücker, Geß (11.) drosch die Kugel nach schönem Zuspiel von Felix Stark über das Gehäuse. Nur zwei Minuten später war es wieder Geß, der gleich doppelt in SG-Torhüter Jan Gruber seinen Meister fand. Auch nach einer guten halben Stunde schoss der sonst so treffsichere Geß erneut am Kasten vorbei. Auch nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Dietfurts Mittelfeldmotor Johannes Fritz, für ihn kam Yannick Pleiner in die Partie, ging die Partie so weiter. Eine etwas verunglückte Flanke von TSV-Verteidiger Benno Hierl lenkte Gruber gerade noch zur Ecke. Die größte Chance der Partie hatte in der 54. Dietfurts Kapitän Jonas Weigl. Nach einem Eckball von Schneeberger stand Weigl völlig frei und köpfte die Kugel am leeren Tor vorbei. Von den Gästen war weiterhin nichts zu sehen. In der Folge wurde die Partie etwas hektischer, Schiedsrichter Baris Bektas zeigte eine souveräne Leistung und hatte die Partie voll im Griff. Der TSV hatte auch im Schlussdrittel weitere Möglichkeiten auf einen Sieg, doch sowohl Felix Stark (69.) als auch der aufgerückte Christoph Semmler (70.) brachten den Ball nicht im Tor unter. In der 73. Minute hatte Schneeberger auch noch Pech, als die Kugel nur gegen die Latte ging.