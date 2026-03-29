Dietfurt zeigt Reaktion mit Auswärtsdreier

Foto: Florian Würthele

Der TSV Dietfurt hat am Sonntagnachmittag in der Kreisliga 2 Regensburg die richtige Reaktion auf die 0:2-Niederlage gegen den FSV Steinsberg gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Matthias Pfeifer gewann beim ASV Undorf hochverdient mit 1:0 (0:0) und konnte sich damit auf den dritten Tabellenrang schieben und den Rückstand auf den Tabellenzweiten Steinsberg auf fünf Punkte verkürzen.

Die personell arg geschwächten Altmühlstädter nahmen auf äußerst schwierigen Platzverhältnisse gleich von Beginn an das Spiel in die Hand und traten sehr dominant auf. Gegen die abstiegsgefährdeten Gastgeber zeigte sich die Pfeifer-Elf sehr präsent in den Zweikämpfen und ließ über die gesamte Spieldauer der Heimelf keine nennenswerten Chancen zu. Jedoch fehlte dem TSV selbst in der Offensive die Kaltschnäuzigkeit. In der ersten Spielhälfte versäumte es zunächst Dietfurts Benedikt Stark sein Team in Führung zu bringen, als er freistehend an ASV-Torhüter Daniel Schandri scheiterte. Sein Bruder Felix machte es ein paar Minuten später nicht besser, sein Kopfball ging am Undorfer Tor vorbei. Kurz vor dem Seitenwechsel schwächten sich die Undorfer selbst, als Nico Ruland wegen wiederholtem Foulspiels von Schiedsrichter Daniel Wild mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde. Auf beiden Lagern wurde dieser Platzverweis aber als zu hart eingestuft.

Das Spielgeschehen änderte sich in der zweiten Halbzeit deshalb kaum, der TSV verpasste es erneut, dieses Mal in Person von Daniel Schneeberger in Führung zu gehen. In der 66. Minute war es dann endlich soweit: Benedikt Stark gelang aus dem Getümmel das erlösende 1:0 aus Dietfurter Sicht. Erst kurz vor Schluss wurde es dann nochmal hektisch, als Undorf alles nach vorne warf, aber weiter die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ. In der 82. Minute hatte Dietfurt dann das Glück des Tüchtigen, als die Kugel an die Hand von Benno Hierl sprang, dies der Schiedsrichter aber nicht als Regelverstoß wertete. So blieb es bei einem geruhsamen Nachmittag von Dietfurts Torhüter Lukas Schmid und einem knappen Auswärtssieg. Kurz vor Schluss sah Undorfs Fabian Fischer nach einem groben Foulspiel an Schneeberger sogar noch die Rote Karte.