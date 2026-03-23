Dietfurt verliert "Sechs-Punkte-Spiel"

Der TSV Dietfurt hat einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga 2 Regensburg hinnehmen müssen. Im Nachholspiel des 17. Spieltags kassierten die Almühlstädter eine bittere 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den Rangzweiten FSV Steinsberg. Damit beträgt der Rückstand auf Steinsberg nunmehr sieben Punkte.

Die Rollenverteilung vor dem richtungsweisenden Spiel war klar. Der TSV musste das Spiel gewinnen, um das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz noch einmal spannend machen zu können. Doch bereits nach zwei gespielten Minuten sahen sich die Mannen von Trainer Matthias Pfeifer schon im Rückstand. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld leitete Steinsberg einen Angriff über die rechte Seite ein, Simon Bäuml scheiterte zunächst am Querbalken, Michael Graf stand goldrichtig und schob die Kugel zum frühen Führungstreffer für die Gäste ins Netz. Es dauerte eine Weile, bis sich die Hausherren von diesem Schock erholen konnten. Allmählich ging dann aber ein Ruck durch die Dietfurter Elf, Yannick Pleiner machte über die rechte Seite mächtig Dampf. Nach einem tollen Solo legte Pleiner quer zu Daniel Schneeberger (18.), dessen Einschuss gerade noch zur Ecke geblockt werden konnte. Kurze Zeit später war es erneut Pleiner, der dieses Mal Felix Stark ins Szene setzte, sein Kopfball ging aber über das Gehäuse. Steinsberg fand zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr ins Spiel, ein Schuss von Graf über das Tor (33.) nach einer Standardsituation war die einzige nennenswerte Offensivaktion. Die größte Möglichkeit zum Dietfurter Ausgleich vergab kurz vor der Halbzeit erneut Felix Stark, der den Ball freistehend vor FSV-Keeper Christoph Schafberger über das Tor hob.