Dietfurt verliert erstmals seit November 2024

Der Spitzenreiter der Kreisliga 2 Regensburg ist entthront. Nach zuletzt 15 Spielen ohne Niederlage geht der TSV Dietfurt durch eine 2:3 (1:0)-Pleite bei der SG Oberndorf/Matting erstmals seit November 2024 ohne Punktgewinn vom Platz und verliert gleichzeitig die Tabellenführung an den TV Riedenburg. Entsprechend war die Laune nach der Partie im Dietfurter Lager: „Diese Niederlage ist total ärgerlich, weil sie absolut vermeidbar war. Erst bringen wir unsere Chancen nicht rein und dann laden wir durch zu viele Fehler den Gegner zu Toren ein“, ließ Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer seinen Frust freiem Lauf.

Dietfurts Coach konnte erneut auf die siegreiche Elf der Vorwoche setzen, zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Die erste Chance hatte dann der Gast, ein Torschuss von Elias Teßmer (23.) wurde auf der Torlinie geklärt. Auf der Gegenseite köpfte Tobias Jahrstorfer (24.) über das Gehäuse. Dietfurt nahm jetzt das Spiel komplett in die Hand und agierte druckvoll nach vorne. Nach einem langen Ball von Christian Lauterkorn (26.) setzte sich Felix Stark durch und wurde von SG-Torhüter Jan Gruber elfmeterreif gefoult. Der Gefoulte trat selbst an und jagte die Kugel aber über das Tor. Nur eine Minute später machte Felix Stark seinen Fehler wieder gut, Teßmer verwertete sein Zuspiel zum 1:0 für die Gäste. Die Altmühlstädter blieben weiter am Drücker, ein Kopfball von Felix Stark (30.) klatschte ans Lattenkreuz. Kurz darauf scheiterte Teßmer (32.) am SG-Torhüter. In der 44. Minute verpasste Felix Stark erneut den zweiten Dietfurter Treffer. Nach dem Seitenwechsel war die Pfeifer-Elf nicht wieder zu erkennen und der Chancenwucher wurde bestraft. Nachdem erst Rafaell Morell (47.) sowie Thomas Eisvogel (48.) gute Möglichkeiten für die Hausherren ausließen, nutzte Maximilian Karl (54.) eine verunglückte Dietfurter Kopfballabwehr zum 1:1. Dietfurts Defensive präsentierte sich nun ziemlich wacklig, Morell (60.) konnte eine erneute Unachtsamkeit nicht nutzen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Eisvogel (65.) drehte die SG dann die Partie zum 2:1. Das Spiel wurde nun immer hitziger mit vielen Unterbrechungen. Durch einen Fernschuss von Felix Stark (74.) konnte der TSV zwar zum 2:2 ausgleichen, doch ein erneuter Blackout in der Hintermannschaft nutzte Maximilian Speth (81.) zum knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. In der Schlussphase konnten sich Dietfurts Angreifer nicht mehr entsprechend durchsetzen, sodass die Sieben-Täler-Kicker mal wieder ohne Punktgewinn die Heimreise antreten mussten.