Dietfurt sorgt für frühe Entscheidung

– Foto: Hans Gleisenberg

Mit einem, auch in dieser Höhe verdienten, 3:0 (3:0)-Sieg bei der SG Painten hat sich der TSV Dietfurt in der Kreisliga 2 Regensburg auf Platz vier verbessert und auch endlich die 40-Punkte Marke geknackt. Nicht nur über das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie es zustande kam freute sich auch Coach Matthias Pfeifer. „Ich habe meinem Team schon ins Gewissen geredet und mehr Einsatz und Spielfreude gefordert und das hat die Mannschaft offensichtlich beherzigt“, resümierte der Trainer. Von Anfang an gab der Gast Gas, stand hoch und gab der offensivstarken Heimelf keine Möglichkeit ins Spiel zu kommen. Bereits nach sieben Minuten war es dann Goalgetter Felix Stark, der eine schöne Kombination mit dem Führungstreffer abschloss. Nur drei Minuten später legte Alexander Merkl mit einem sehenswerten Treffer nach. In der Folge versuchte Painten sich zwar in Szene zu setzen, aber der TSV war nah an seinen Gegenspielern, bissig im Zweikampf störte früh und provozierte so immer wieder Ballverluste. In dieser Phase gab es so auch einige Kontermöglichkeiten die aber alle nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Auch bei 1:1-Situationen waren Christian Geß, Benedikt Stark oder Daniel Schneeberger etwas zu verhalten und zogen den Kürzeren. Kurz vor der Pause dann ein mustergültiger Angriff. Semmlers Pass aus zentraler Position auf die rechte Seite nahm Benedikt Stark auf, lief bis zu Sechzehner, genaues Zuspiel auf Christian Geß der den Ball aus zehn Metern einschob. Nach der Pause war es dann ein eher unansehnlicher Kick. Dietfurt schaltete einen Gang zurück, waren aber auch so immer spielbestimmend und brachten den Auswärtserfolg, problemlos in trockene Tücher.



Bericht: Hans Gleisenberg