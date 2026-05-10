Dietfurt siegt bei Fritz-Abschied

Der TSV Dietfurt hat mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg beim Tabellenletzten TV Hemau die Saison in der Kreisliga 2 Regensburg beendet. Schütze des goldenen Tores war Joker Philipp Götz in der 77. Minute. Damit belegen die 7-Täler-Kicker in der Abschlusstabelle den vierten Rang, während Hemau als abgeschlagenes Schlusslicht wegen des Rückzugs des SC Sinzing trotzdem in der Relegation um den Verbleib in der Liga antreten darf.

Der TSV wollte seinem langjährigen Kapitän und Abwehrchef Sebastian Fritz einen tollen Abschluss seiner langjährigen Karriere bereiten und kam mit viel Schwung in die Partie. Doch sowohl Spielführer Jonas Weigl, der in der zehnten Minute freistehend am Tor vorbei köpfte als auch Goalgetter Felix Stark (15./19.) zielten zu ungenau. Anschließend agierten die Gäste auf dem sehr trockenen, schwer zu bespielbaren Hemauer Geläuf zu ungenau und brachten durch viele Fehler die Gastgeber unnötig ins Spiel. Ein Freistoß von TV-Kapitän Maximilian Hölzl (25.) stellte Dietfurts Torhüter Lukas Schmid zunächst vor keine großen Probleme. Kurz darauf musste er aber gegen Georg Garpenko in höchster Not retten. Auch gegen Aurelius Günther (32.) reagierte Schmid gleich zwei Mal glänzend.