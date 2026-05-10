Dietfurt siegt bei Fritz-Abschied

Der TSV Dietfurt hat mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg beim Tabellenletzten TV Hemau die Saison in der Kreisliga 2 Regensburg beendet. Schütze des goldenen Tores war Joker Philipp Götz in der 77. Minute. Damit belegen die 7-Täler-Kicker in der Abschlusstabelle den vierten Rang, während Hemau als abgeschlagenes Schlusslicht wegen des Rückzugs des SC Sinzing trotzdem in der Relegation um den Verbleib in der Liga antreten darf.
Der TSV wollte seinem langjährigen Kapitän und Abwehrchef Sebastian Fritz einen tollen Abschluss seiner langjährigen Karriere bereiten und kam mit viel Schwung in die Partie. Doch sowohl Spielführer Jonas Weigl, der in der zehnten Minute freistehend am Tor vorbei köpfte als auch Goalgetter Felix Stark (15./19.) zielten zu ungenau. Anschließend agierten die Gäste auf dem sehr trockenen, schwer zu bespielbaren Hemauer Geläuf zu ungenau und brachten durch viele Fehler die Gastgeber unnötig ins Spiel. Ein Freistoß von TV-Kapitän Maximilian Hölzl (25.) stellte Dietfurts Torhüter Lukas Schmid zunächst vor keine großen Probleme. Kurz darauf musste er aber gegen Georg Garpenko in höchster Not retten. Auch gegen Aurelius Günther (32.) reagierte Schmid gleich zwei Mal glänzend.
Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste dann die Partie wieder etwas besser im Griff. Felix Stark (48.) fand aber in TV-Keeper Lukas Langbein seinen Meister. Auf der Gegenseite schoss Garpenko (59.) knapp am Tor vorbei. In der Folge versäumten es auf Dietfurter Seite Benedikt Stark (60.), der eingewechselte Lukas Waldhier (63.) sowie erneut Felix Stark (74.) den Bann zu brechen. Den Siegtreffer erzielte schließlich der eingewechselte Götz, der nach schöner Vorarbeit von Felix Stark und Benno Hierl die Kugel zum 1:0 für die Gäste über die Linie drückte. Nachdem Günther (83.) den Ausgleich für die Hausherren abermals verpasste, gehörte die Schlussphase Dietfurts fast 37-jährigen Sebastian Fritz, der in seinem letzten Spiel bei seiner Auswechslung von den zahlreichen Dietfurter Fans mit lauten Sprechchören gefeiert wurden. Eine 10-Minuten-Zeitstraße für Felix Stark wegen harten Einsteigens ging dabei danach fast unter.
„Auch wenn ich heute mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden war, ist es gut, dass wir uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschiedet haben“, so Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer nach der Partie.