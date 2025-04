Dietfurt schlägt "PiPo" hochverdient

Durch einen souveränen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten ATSV Pirkensee-Ponholz hat der TSV Dietfurt einen großen Schritt in Richtung endgültigen Klassenerhalt in der Kreisliga 2 Regensburg gemacht. Nach Treffern von Tobias Schweiger (27.) und dem spielenden Co-Trainer Christian Geß in der Nachspielzeit glückte den Sieben-Täler-Kickern gleichzeitig die Revanche für die empfindliche 1:2-Hinspielniederlage.

Die Hausherren waren im Vergleich zum 4:4-Unentschieden der Vorwoche in Steinsberg in der Defensive dieses Mal stark verbessert und lieferten über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte Leistung ab. Die Gäste konnten sich dadurch in der Offensive überhaupt nicht in Szene setzen und waren äußerst harmlos. Die einzige richtige Offensivaktion resultierte erst aus der 83. Minute – hier hatte der TSV allerdings Glück, dass Dominik Aumeier nach toller Vorarbeit von Fabian Vlad freistehend den Ball über das Gehäuse schoss. Ansonsten waren die Altmühlstädter die bessere Elf und hätten in der ersten Halbzeit schon alles klarmachen können. Lukas Waldhier lief allein auf ATSV-Keeper Julian Müller zu, umspielte diesen, wurde aber rechtzeitig noch von seinem Gegenspieler abgedrängt. Die Führung für den TSV besorgte schließlich Schweiger (27.) per Kopf nach einem Freistoß von Robert Fleischmann. Beinahe hätte Schweiger sogar einen Doppelpack erzielt, doch sein Distanzschuss traf nur die Latte. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Dietfurt zunächst die Oberhand. Ein Fernschuss von Johannes Fritz wurde gerade noch geblockt, kurz darauf setzte Alexander Merkl die Kugel neben den Pfosten. Nach etwa einer Stunde bekam Dietfurts Kapitän Jonas Weigl wegen harten Einsteigens von Schiedsrichter Josef Karl eine Zehn-Minuten-Strafe aufgebrummt. Doch auch aus der numerischen Überzahl konnten die enttäuschenden Gäste kein Kapital schlagen. Pirkensee-Ponholz versuchte zwar im Anschluss noch Druck aufzubauen, kam aber gegen Dietfurts Hintermannschaft nicht zum Zug. In der Nachspielzeit glückte dem eingewechselten Geß nach einem schönen Spielzug über Benedikt Stark mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung. Der Torschütze zog sich dabei aber einen Muskelfaserriss zu und wird wohl für die restlichen Spiele ausfallen. Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer zollte seinem Team großes Lob: „Die Mannschaft hat sich das heute sehr verdient, auch auf Grund der guten Trainingsleistungen der letzten Wochen.“