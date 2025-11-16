Dietfurt schlägt auch Großberg

Der TSV Dietfurt hat das Verfolgerduell in der Kreisliga 2 Regensburg gewonnen und den TSV Großberg mit 3:0 (1:0) in die Schranken gewiesen. Damit geht die Aufholjagd nach dem Punktabzug weiter, der Rückstand auf Platz zwei beträgt nur noch vier Punkte. „Es war heute ein hartes Stück Arbeit, es ähnelte sehr dem Spielverlauf aus dem Hinspiel, das wir aber auch mit 3:0 gewinnen konnten“, sagte ein glücklicher Dietfurter Trainer Matthias Pfeifer nach dem Spiel. Die Gäste begannen forsch mit aggressivem Gegenpressing und ließen die Heimelf zunächst überhaupt nicht zum Zuge kommen. Großberg drückte die Altmühlstädter in der Anfangsphase förmlich in die eigene Hälfte. Jedoch stand die Defensive der Hausherren sicher, sodass Dietfurts Torhüter Lukas Schmid in der ersten Hälfte kein einziges Mal eingreifen musste.

Die Pfeifer-Elf konnte sich allmählich nach Kontersituationen durch das torgefährliche Sturmduo Felix Stark & Elias Teßmer einige Chancen erarbeiten. In der elften Minute setzte sich Teßmer nach Stark-Zuspiel durch, jedoch war Großbergs Schlussmann Matthias Hargasser einen Tick schneller am Ball. Kurze darauf jagte Daniel Schneeberger jeweils aus aussichtsreicher Position die Kugel über das Gehäuse (13./19.). Danach fand das Geschehen meist wieder zwischen den Strafräumen statt mit leichten Vorteilen für die Gäste, ehe Dietfurts Stark in der 41. Minute erneut nach einem Konter an Hargasser scheiterte. Zwei Minuten später war es aber dann soweit: nach Flanke von Alexander Merkl vollendete Stark artistisch zum 1:0 für die Altmühlstädter. Die einzige Torschussmöglichkeit des gut spielenden Aufsteigers vereitelte kurz nach dem Seitenwechsel TSV-Keeper Schmid gegen Andreas Artmann. Nachdem auf der Gegenseite Hargasser im Nachfassen gegen Teßmer (55.) parierte, sorgte Christoph Semmler nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung. Mit einem platzierten Kopfball nach Schneeberger-Flanke in den Winkel brachte Semmler sein Team mit 2:0 in Front.