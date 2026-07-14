Fünf neue Gesichter fürs Kreisligateam des TSV Dietfurt: Stehend von links: Trainer Matthias Pfeifer, Constantin Klein, Bastian Hammerl und spielender Co-Trainer Christian Geß; kniend von links: Joseph Strobl, Jakob Benz und Andreas Weigl. – Foto: Anton Bachhuber
Dietfurt präsentiert insgesamt 15 Neuzugänge
Die Altmühlstädter haben den Kreisliga-Kader punktuell verstärkt und viele neue Spieler für den Unterbau geholt
von Anton Bachhuber / Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Die Sommervorbereitung für die anstehende Kreisliga-Saison hat der TSV Dietfurt mit dem Turniersieg beim eigenen 7-Täler-Cup erfolgreich beendet. Doch unter den Zuschauern gab es einige Fragezeichen, wer denn die „Neuen da sind, die da auflaufen“. Mit insgesamt 15 Neuzugängen kann man wahrlich von einem großen Umbruch sprechen bei den Altmühlstädtern.
Zu den Abgängen zum Vorjahr und zu den Fußball-Rentnern gesellen sich nun die langjährigen Stammspieler Christian Lauterkorn (33) und Sebastian Fritz (36), die nicht mehr zum Kader gehören. Wobei Fritz sowie auch zum Beispiel Stefan Rösch – siehe vergangenes Wochenende – nach wie vor die Fußballschuhe schnüren, sollte Not am Mann sein. Neu hinzugekommen und für die erste Mannschaft eingeplant sind Joseph Strobl (18) sowie Constantin Klein (18), die aus dem Nachwuchs des VfB Eichstätt bzw. ASV Neumarkt zurück zu ihrem Heimatverein wechseln und sogar noch ein weiteres Jahr bei den A-Junioren spielen dürften. Aus der eigenen JFG Region Dietfurt rücken mit Jakob Benz, Bastian Hammerl und Andreas Weigl weitere talentierte Nachwuchskräfte in den Kader der „Ersten“ auf.
„In unseren Testspielen gab es natürlich viel Licht und Schatten. Verletzungs- und urlaubsbedingt sowie auch durch unser neues Personal konnten wir uns nicht richtig einspielen. Der angestrebte Umbruch ist aber der richtige Schritt“, sagte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer. Den Ergebnissen nach funktionierte das schon einigermaßen gut. Neben siegreichen Spielen gegen die Kreisklassisten SpVgg Willenhofen (3:1), TV Velburg (3:1) und Wallnsdorf/Schweigersdorf (4:1) gab es eine 2:4-Niederlage beim Bezirksligisten TV Parsberg. Beim 7-Täler-Cup konnte man bei verkürzter Spieldauer gegen den SV Breitenbrunn (1:1) mithalten, den SV Töging schlugen die 7-Täler-Kicker klar mit 5:0.
„Mit unseren hochtalentierten Youngsters brauchen wir natürlich ein bisschen Geduld, jedoch wird uns ihre Unbekümmertheit guttun. Ich gehe optimistisch ins erste Saisonspiel“
, so Pfeifer der weiterhin mit dem spielenden Co-Trainer Christian Geß
das Trainergespann bildet. Saisonauftakt für den TSV in der Kreisliga 2 Regensburg ist am kommenden Samstag um 16 Uhr mit dem kniffligen Auswärtsspiel bei der SG Oberndorf/Matting. Saisonziel für die Altmühlstädter ist es, sich im ersten Tabellendrittel zu platzieren. Die Vorsaison beendete man trotz eines gewaltigen Punktabzugs auf dem vierten Platz.
Zunächst für die SG Dietfurt II/Kottingwörth (A-Klasse 4) eingeplant sind zehn weitere Neuzugänge, die teilweise wieder reaktiviert wurden, aus langen Verletzungspausen zurück sind oder auch von anderen Vereinen den Weg nach Dietfurt gefunden haben. Der langjährige Trainer Johannes Baier und der als spielender Co-Trainer aufgerückte Soner Bayrakdar haben sich in den vergangenen Wochen intensiv um Neuzugänge gekümmert, um einen guten Unterbau für die „Erste“ zu haben. So konnten die Trainer folgende Akteure neu begrüßen: Tunahan Ertekin
, Ergin Gashi
, Miro Meiser
, Baris Özcan
, Valentino Schmitt
, Sebastian Schmid
, Quinton Inniss
, Okan Yüksek
, Liridon Gabrica
und Goran Pranjkic
. „Es ist eigentlich eine komplett neue Mannschaft. Wichtig ist nun, dass wir uns schnell zusammenfinden und gut in die Saison reinkommen. Wenn wir wieder wie in den letzten Jahren den sechsten Platz zum Abschluss erreichen, dann wäre das ein großer Erfolg“
, ist Coach Baier vorsichtig optimistisch. Saisonauftakt ist bereits diesen Freitag beim ATSV Kallmünz.