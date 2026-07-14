Dietfurt präsentiert insgesamt 15 Neuzugänge

Fünf neue Gesichter fürs Kreisligateam des TSV Dietfurt: Stehend von links: Trainer Matthias Pfeifer, Constantin Klein, Bastian Hammerl und spielender Co-Trainer Christian Geß; kniend von links: Joseph Strobl, Jakob Benz und Andreas Weigl. – Foto: Anton Bachhuber

Die Sommervorbereitung für die anstehende Kreisliga-Saison hat der TSV Dietfurt mit dem Turniersieg beim eigenen 7-Täler-Cup erfolgreich beendet. Doch unter den Zuschauern gab es einige Fragezeichen, wer denn die „Neuen da sind, die da auflaufen“. Mit insgesamt 15 Neuzugängen kann man wahrlich von einem großen Umbruch sprechen bei den Altmühlstädtern.

Zu den Abgängen zum Vorjahr und zu den Fußball-Rentnern gesellen sich nun die langjährigen Stammspieler Christian Lauterkorn (33) und Sebastian Fritz (36), die nicht mehr zum Kader gehören. Wobei Fritz sowie auch zum Beispiel Stefan Rösch – siehe vergangenes Wochenende – nach wie vor die Fußballschuhe schnüren, sollte Not am Mann sein. Neu hinzugekommen und für die erste Mannschaft eingeplant sind Joseph Strobl (18) sowie Constantin Klein (18), die aus dem Nachwuchs des VfB Eichstätt bzw. ASV Neumarkt zurück zu ihrem Heimatverein wechseln und sogar noch ein weiteres Jahr bei den A-Junioren spielen dürften. Aus der eigenen JFG Region Dietfurt rücken mit Jakob Benz, Bastian Hammerl und Andreas Weigl weitere talentierte Nachwuchskräfte in den Kader der „Ersten“ auf.



„In unseren Testspielen gab es natürlich viel Licht und Schatten. Verletzungs- und urlaubsbedingt sowie auch durch unser neues Personal konnten wir uns nicht richtig einspielen. Der angestrebte Umbruch ist aber der richtige Schritt“, sagte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer. Den Ergebnissen nach funktionierte das schon einigermaßen gut. Neben siegreichen Spielen gegen die Kreisklassisten SpVgg Willenhofen (3:1), TV Velburg (3:1) und Wallnsdorf/Schweigersdorf (4:1) gab es eine 2:4-Niederlage beim Bezirksligisten TV Parsberg. Beim 7-Täler-Cup konnte man bei verkürzter Spieldauer gegen den SV Breitenbrunn (1:1) mithalten, den SV Töging schlugen die 7-Täler-Kicker klar mit 5:0.



