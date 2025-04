Dietfurt pirscht sich heran

Die Gäste kamen mit viel Schwung in die Partie und hatten gleich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten durch Daniel Schneeberger sowie Benno Hierl. Danach war die Begegnung relativ ausgeglichen, die Angriffsbemühungen der Hausherren verpufften meist an der sattelfesten Dietfurter Hintermannschaft. Die komplette Abwehrreihe um Spielführer Jonas Weigl ließen die torreichste Angriffsreihe der Liga selten zum Zug kommen. Paintens Felix Nerb setzte in der 23. Minute zwar zum Solo an, legte sich dann aber zum Schluss den Ball zu weit vor, sodass TSV-Keeper Lukas Schmid keine Mühe hatte. In der 40. Minute hatte Dietfurt Glück, dass der auffällige SG-Angreifer Tim Kellner den Ball freistehend über das Gehäuse jagte. In der zweiten Spielhälfte wurden die Offensivaktionen der 7-Täler-Kicker griffiger. In der 55. Minute wurde Tobias Schweiger beim Einschuss gerade noch geblockt, ein Abspiel des Routiniers wäre in diesem Fall wohl aussichtsreicher gewesen. Nachdem Painten zwei Zeigerumdrehungen später seine beste Chance durch einen Kopfball von Nerb vergab, waren in der Folge nur noch die Gäste am Drücker. Nach klugem Rückpass von Schneeberger schoss Alexander Merkl (64.) neben das Tor. Kurz darauf scheiterte der eingewechselte Yannick Pleiner (67.) an SG-Torhüter Christoph Sigl. Dietfurts Merkl wurde nun immer auffälliger und nur schwer zu halten. Mit seinen Vorlagen wussten jedoch Pleiner (76.) und Schneeberger (77.) nichts anfangen. Nach tollem Spielzug über Johannes Fritz und Pleiner war es nun Merkl selbst, der die Kugel zum späten, aber überfälligen 1:0 mit dem Knie über die Linie drückte. Mit diesem Sieg geht die Serie des TSV weiter. Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer war nach dem Schlusspfiff deshalb sehr zufrieden: „Wir haben es defensiv sehr gut gemacht und fast nichts zugelassen. Auf Grund der zweiten Halbzeit war der Sieg sicher verdient, auch wenn wir noch an unserer Chancenverwertung arbeiten müssen.“