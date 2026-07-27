Dietfurt, Pielenhofen und Großberg marschieren vorneweg

Der TSV Beratzhausen feierte in Leonberg den ersten Saisonsieg. – Foto: Niko Schlier

Auch nach dem 2. Spieltag führt der TSV Dietfurt das Tableau der Kreisliga 2 an. Der 4:1-Heimtriumph über Eichlberg fiel in die Kategorie „Arbeitssieg“. Ebenfalls mit den vollen sechs Punkten sind der FC Pielenhofen-Adlersberg und der TSV Großberg dekoriert. Ihren ersten Saisonsieg feierten am Wochenende die Teams aus Steinsberg, Töging, Beratzhausen und Hohenschambach. Weiter punktlos zieren der ASV Undorf und die SG Oberndorf/Matting das Tabellenende. So liefen die Spiele:



Das Duell zweier Gewinner des 1. Spieltags ging an Pielenhofen. Am Bürgerfest-Wochenende verzeichnete der FCPA über die gesamte Spieldauer gesehen mehr Spielanteile als die Gäste, weshalb dieser Heimerfolg in Ordnung ging. Das Tor des Tages fiel bereits in der Anfangsphase. Und zwar durch einen berechtigten Foulelfmeter. Manuel Maier verwandelte sicher.







Trotz des klaren Endstands fiel der Dietfurter Sieg in die Kategorie „Arbeitssieg“. Insbesondere die ersten 50, 55 Minuten der Partie waren aus Sicht der Gastgeber nicht das Gelbe vom Ei. Eichlberg hätte beim Stand von 2:1 durchaus erneut ausgleichen können, doch TSV-Keeper Schmid hielt mehrmals die Führung für sein Team fest. Mit zwei Siegen bei 9:2 Toren führen die Altmühlstädter weiterhin die Tabelle an.



Trotz des klaren Endstands fiel der Dietfurter Sieg in die Kategorie „Arbeitssieg“. Insbesondere die ersten 50, 55 Minuten der Partie waren aus Sicht der Gastgeber nicht das Gelbe vom Ei. Eichlberg hätte beim Stand von 2:1 durchaus erneut ausgleichen können, doch TSV-Keeper Schmid hielt mehrmals die Führung für sein Team fest. Mit zwei Siegen bei 9:2 Toren führen die Altmühlstädter weiterhin die Tabelle an. Zum ausführlichen Nachbericht...



In einem Kreisligaspiel auf überschaubarem Niveau durfte sich Hohenschambach schlussendlich über den ersten Saisonsieg freuen. Nach dem frühen Führungstor verpassten es die Hausherren, bei mehreren Chancen das beruhigende 2:0 nachzulegen. Der Ausgleich von Oberndorf/Matting rüttelte die SGH wieder wach. In Minute 88 köpfte Lukas Mayerhofer zum Dreier ein.







Beratzhausen konnte den Fehlstart abwenden und sich die ersten Zähler sichern. Einsatzbereitschaft und Kampfgeist stimmten von der ersten Minute an bei der Gastmannschaft. Aus Leonberger Sicht wäre dennoch mehr drin gewesen, vergab der SVL doch in der zweiten Hälfte mehrere aussichtsreiche Torchancen. Der bärenstarke Weigert im TSV-Tor sicherte seiner Mannschaft die Punkte.













Bezirksliga-Absteiger Töging hat die richtige Reaktion auf die klare Auftaktniederlage gezeigt. In einem Spiel auf Messers Schneide erspielte sich die Heimelf ein Übergewicht an Spielanteilen und Chancen. Allerdings war die Chancenverwertung ausbaufähig. Undorf blieb offensiv über weite Strecken harmlos. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff fiel das einzige Tor des Tages. Es war ein Eigentor. Nach dem Seitentausch verpasste der SV das 2:0, doch es sollte trotzdem reichen.







Auch die „Bergler Buam“ gehören zum erlesenen Kreis derer, die nach zwei Spielen die vollen sechs Punkte verbuchen. Ein Kraftakt war vonnöten, um den Heimdreier gegen Painten einzusacken. Der Gast ging früh in Front, der Ausgleichstreffer fiel kurz vor der Halbzeit. In den Schlussminuten konnte der TSV das Spiel schließlich vollends drehen – Hargasser traf nach Vorlage Horn.







Die klare wie bittere Auftaktpleite gegen Pielenhofen hat die Steinsberger Mannschaft wettgemacht. In einer fairen Begegnung stellte der FSV mit zwei frühen Toren rasch die Weichen. Auch in der weiteren Folge tat sich Lupburg schwer, so richtig ins Spiel zu finden. Dieser Auswärtssieg ging auch in der Höhe in Ordnung.