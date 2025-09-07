Dietfurt müht sich zu einem 4:1-Arbeitssieg

Durch einen 4:1 (0:0)-Arbeitssieg gegen den SV Lupburg hat der TSV Dietfurt in der Kreisliga 2 Regensburg wieder in die Erfolgsspur gefunden. Das deutliche Ergebnis täuscht jedoch nicht über eine insgesamt mäßige Leistung der Altmülstädter hinweg. „Wichtig ist, dass wir nach der ärgerlichen Niederlage von letzter Woche wieder mit einem Dreier zurück in die Spur gefunden haben. Jedoch war die Art und Weise heute schon etwas enttäuschend“, sagte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer nach dem Spiel. Erst ein Doppelschlag des eingewechselten Christian Geß in der Schlussphase der Partie machte das Ergebnis so deutlich. Die Hausherren kamen zunächst sehr gut ins Spiel. Bereits nach 13 Sekunden hätte das erste Tor fallen müssen. Felix Stark erkämpfte sich den Ball, ließ zwei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen, doch Daniel Schneeberger schoss daraufhin am leeren Tor vorbei. In der siebten Minute vergab Elias Teßmer auf Vorlage von Felix Stark. Sein Bruder Benedikt scheiterte wenig später aus kurzer Distanz an Lupburgs Keeper Johannes Schmid. „Wir müssen aus unseren hochkarätigen Chancen einfach ein Tor schießen“, war die TSV Bank ziemlich unzufrieden mit der Situation. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt bis auf einen Fernschuss von Philipp Graf (9.) kaum etwas zu sehen. In der 26. Minute tauchte plötzlich SV-Spieler Robin Hartl vor Dietfurts Torhüter Lukas Schmid auf, dieser parierte aber in höchster Not. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Erst nach dem Seitenwechsel gab es die nächste Strafraumsituation. Felix Stark setzte sich über den rechten Flügel durch, dieses Mal jagte Schneeberger sein Zuspiel zum 1:0 in den Winkel. Kurz darauf erhöhte Teßmer auf 2:0, als er einen Paß von Felix Stark ins Netz spitzelte. Als alle mit einem souveränen Sieg rechneten, schlugen die Gäste eiskalt zu. Nach einem einfachen Doppelpass durch die Mitte verkürzte Luis Ruppert (67.) auf 2:1. Nun übernahmen die Gäste das Kommando, waren aber nicht zwingend genug in der Offensive. Der TSV hatte jedoch Glück, dass ein direkter Freistoß von Ruppert an die Latte ging und den Ausgleich verhinderte. Dann kam der leicht angeschlagene Geß ins Spiel und sorgte innerhalb weniger Augenblicke in Goalgetter-Manier für einen deutlichen Sieg in einer Partie, die Schiedsrichter Atay Karabulut souverän leitete.