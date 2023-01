Dietfurt: Matyschok hört sofort auf - Taboga übernimmt Beim Tabellenfünften der Kreisklasse Pfarrkirchen gibt es in der Winterpause einen überraschenden Trainerwechsel

Unter Matyschok, der vor einigen Jahren den SSV Eggenfelden betreute, wurde der Ex-Bezirksoberligist in der Vorsaison Vizemeister, scheiterte dann allerdings in der Relegation am SV Mengkofen. In der laufenden Runde lief es ebenfalls nicht schlecht, durch zwei Niederlagen unmittelbar vor der Winterpause, verpassten Ertl, Wohlmannstetter & Co. jedoch eine noch bessere Ausgangsposition. "Wir haben im Winter die Lage analysiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir bezüglich der künftigen Ausrichtung nicht mehr in allen Punkten deckungsgleich denken. Deshalb ist es besser, einen sofortigen Schlussstrich zu ziehen. Trotzdem war es eine super Zeit, die sportlich erfolgreich und sehr harmonisch war. Wir trennen uns im Guten und ich wünsche der Mannschaft und dem Verein nur das Beste", sagt Sebastian Matyschok.





"Wir möchten uns bei Wast für seinen großartigen und unermüdlichen Einsatz bedanken. Wir gehen absolut freundschaftlich auseinander und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", sagt Dietfurts Abteilungsleiter Stefan Kellnberger, der stolz ist, mit Pascal Taboga, der vom bisherigen Co-Trainer Christian Leitner unterstützt wird, einen namhaften Übungsleiter präsentieren zu können: "Pascal war als Spieler fast ausschließlich höherklassig unterwegs und soll mit seiner Klasse in unserem Team eine zentrale Rolle einnehmen. Auch als Trainer hat er schon etwas vorzuweisen und ist mit Kößlarn in die Kreisliga aufgestiegen. Wir sind überzeugt, einen richtig guten Fang gemacht zu haben."