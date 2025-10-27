Dietfurt landet Arbeitssieg – Undorf hadert, Beratzhausen jubelt

Aus den Top-5 der Kreisliga 2 ließ am Wochenende kein Team Federn. Der (Noch-)Rangzweite TSV Steinsberg erkämpfte sich den Dreier in Sinzing. Währenddessen knackten der FSV Steinsberg und Aufsteiger TSV Großberg mit ihren Siegen bereits die magische 30-Punkte-Marke. Spitzenreiter TV Riedenburg war nicht im Einsatz, weil das Spiel in Lupburg abgesagt wurde. Wichtige Punkte gegen den Abstieg sackte der TSV Beratzhausen ein, der Schlusslicht TV Hemau niederrang.



Konträr zum Hinspiel entwickelte sich diesmal ein völlig offenes Match. Zur Pause waren auf dem schwer bespielbaren Trainingsplatz noch keine Tore gefallen. Dann stach Painten zu. Nach einer gelbroten Karte an die SG übernahmen die Gastgeber das Ruder, dominierten und kamen verdient zum Ausgleich. Auch danach blieb Undorf am Drücker. Den vielumjubelten Siegtreffer landeten allerdings die Gäste (88.) – sehr zur Freude ihres Interimstrainers Ralf Michel. Der ASV haderte mit dem Ergebnis, zumal aus seiner Sicht beiden Gegentoren eine Abseitsstellung vorausgegangen war.







In die Kategorie Arbeitssieg fiel der Dietfurter Erfolg in Sinzing. Matchwinner war dabei Youngster Elias Teßmer, der seine Elf nach einem 0:1-Rückstand mit drei Treffern auf die Siegerstraße schoss. Der Favorit hatte über die gesamte Spielzeit sehr viel Ballbesitz, agierte aber vor allem in der ersten Halbzeit zu hektisch und leistete sich viele Abspielfehler. Nach der Pause wurde es besser, weshalb der Sieg als verdient bezeichnet werden darf.



Über immens wichtige Zähler gegen den Abstieg durfte sich Beratzhausen freuen. Lange war das Lokalduell mit Hemau arm an Höhepunkten. Das sollte sich in der Schlussphase ändern. Zunächst bekam ein TSVler die Ampelkarte vorgezeigt. In Unterzahl machte der Platzherr eine gute Figur, bog durch ein Eigentor auf die Gewinnerstraße ein. Und als der Tabellenletzte alles nach vorne schmiss, machte die Ernstberger-Elf alles klar. Mit dem dritten Saisonsieg springt Beratzhausen über den ominösen Strich.







Chapeau: Die Bergler Buam haben als Aufsteiger bereits am 16. Spieltag die magische 30-Punkte-Marke geknackt. Grundstein für den Heimsieg gegen Eichlberg war das frühe Führungstor. Nach dem Anschlusstreffer des Gastes wurde es hintenraus nochmal spannend, ehe Großberg mit dem Schlusspfiff den Deckel drauf machte.







Keine Tore und folglich keinen Sieger sah das Derby in Oberndorf. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, weshalb das Remis gerecht war. Mit Blick auf die Tabelle kann Oberndorf/Matting mit dem Punkt sicherlich deutlich besser leben.



