Dietfurt II schießt sich aus dem Keller

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die SG Dietfurt II/Kottingwörth aus dem Tabellenkeller der A-Klasse 4 Regensburg geschossen. Durch einen verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg über den ATSV Kallmünz rangiert die Mannschaft von Trainer Johannes Baier mit nun zehn Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Dietfurts Coach nahm gegenüber dem 3:2-Sieg am Freitagabend gegen Parsberg II einige Änderungen im Team vor. Wieder im Mittelpunkt des Geschehens stand erneut der starke Lukas Neger (10.) der bereits früh eine Vorlage von Moritz Stiegler zum 1:0 vollenden konnte. Praktisch im Gegenzug glich der Gast durch Bastian Köberle aus. Dietfurt hatte in der Folge mehr vom Spiel, Kallmünz war aber immer wieder durch Noufal Alabdullah gefährlich. In der Defensive zeigte sich der Gast jedoch sehr anfällig, SG-Spielführer Thomas Ochsenkühn konnte aber zunächst kein Kapital daraus schlagen. Erst nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren wieder in Führung: nach einer Freistoßflanke von Manuel Lindl besorgte Routinier Stefan Rösch (51.) per Kopf das 2:1. Die endgültige Entscheidung glückte in der 77. Minute erneut Neger, der den Dietfurter Doppelspieltag mit seinen insgesamt vier Treffern krönte.