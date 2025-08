Dietfurt holt "ohne Sechs" Punkt in der Fremde

Durch ein 2:2 (1:2)-Remis beim FSV Steinsberg bleibt der TSV Dietfurt im Kalenderjahr 2025 in der Kreisliga 2 Regensburg zwar weiterhin ungeschlagen, spielte jedoch im vierten Saisonspiel bereits zum dritten Mal Unentschieden.

Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer musste bei den offensivstarken Hausherren gleich auf sechs Stammspieler verzichten und sah gleich zu Beginn ein wildes Spiel. Fabian Stöcklein nahm einen weiten Ball der Gastgeber auf und sorgte bereits in der zweiten Minute für die 1:0-Führung. Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff wurde Dietfurts Daniel Schneeberger im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte der erneut als Innverteidiger agierende Routinier Tobias Schweiger zum 1:1 (3.). Nur vier Minuten später ging Steinsberg erneut in Führung, als Dominik Pfab (7.) nach einem Eckball per Kopf zum 2:1 traf. Nicht nur bei den Zuschauern kam nun der 4:4-Schlagabtausch zwischen beiden Teams in der Vorsaison in Erinnerung. „Ich dachte mir schon, jetzt geht das so weiter wie es im März aufgehört hat“, sagte Pfeifer nach dem Spiel. „Zum Glück konnten wir die Partie danach ein wenig beruhigen.“ Bis auf einen Schweiger-Freistoß (17.) und einen Fernschuss (26.) der Hausherren passierte bis zum Seitenwechsel nicht mehr viel. Nach der Halbzeit kam der etwas angeschlagene Felix Stark in die Partie und sollte für mehr Schwung sorgen. Die erste Chance hatte aber der FSV, Dietfurts Torhüter Lukas Schmid konnte aber zur Ecke retten. Ein sehr schöner Spielzug über Stark und Schneeberger sorgte schließlich für den Ausgleich der Gäste. Schneebergers Querpass vollendete Alexander Merkl zum 2:2. Nachdem Dietfurt zunächst Glück hatte, dass ein Steinsberger Flankenball etwas überraschend auf der Latte landete, spielten in der Schlussphase nur noch die Altmühlstädter, doch vergaben die 7-Täler-Kicker gute Einschussmöglichkeiten. Schneeberger (66.) jagte die Kugel über das Tor, Merkl (89.) scheiterte mit einem Kopfball an FSV-Keeper Christoph Schafberger. Somit blieb es bei der erneuten Punkteteilung. „Wir haben die Anfangsphase ein bisschen schlafen, je länger das Spiel wurde, desto stärker wurden wir. Unser Mindestziel mit einem Punkt haben wir aber erreicht“, zog Pfeifer ein zufriedenes Fazit nach dem Spiel.