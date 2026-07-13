Dietfurt holt 7-Täler-Cup – Breitenbrunns Spielercoach verletzt

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Der TSV Dietfurt hat zum ersten Mal seinen eigenen 7-Täler-Cup gewonnen. Das Team von Trainer Matthias Pfeifer schlug im Finale den SV Töging verdient mit 5:0 (3:0). Dritter wurde Titelverteidiger SV Breitenbrunn, der im kleinen Finale den 1. FC Beilngries mit 2:0 bezwang.
Bereits am Freitagabend spielten in diesem Jahr erstmals die Alten Herren in einem Kleinfeldturnier einen Gewinner aus. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ erreichte der 1. FC Beilngries nach fünf siegreichen Partien den ersten Rang vor dem TSV Dietfurt, der sich nur dem FCB mit 0:1 geschlagen geben musste. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Breitenbrunn vor dem FC Irfersdorf, der SpVgg Zamgwürfelte und dem SV Töging. Ähnlich wie in den letzten beiden Jahren hatten die Verantwortlichen dann am Samstag und Sonntag wieder mit großer Hitze zu kämpfen. Für das leibliche Wohl sorgte die TSV-Crew, für die Kinder gab es neben einer Hüpfburg auch einen Rasensprenger zur Abkühlung.
Ab 12.30 Uhr folgten die Halbfinalpaarungen der Herren. Es wurden jeweils 2 x 35 Minuten gespielt. Das erste Duell zwischen Breitenbrunn und Dietfurt endete nach Treffern von Breitenbrunns Jochen Mosandl und Dietfurts Daniel Schneeberger 1:1-Unentschieden. Im anschließenden Elfmeterschießen waren dann die Altmühlstädter nervenstärker und zogen nach einem 7:6 erstmals ins Finale ein. Unterhaltsam für die Zuschauer war auch das zweite Halbfinale. Dabei wäre dem 1. FC Beilngries beinahe eine Überraschung gelungen. Der FCB ging durch die Treffer von Stefan Schneider sowie Leon Dietrich früh mit 2:0 in Führung, ehe der Bezirksliga-Absteiger aus Töging durch einen lupenreinen Hattrick von Johannes Lindl doch noch mit 3:2 gewinnen konnte. Am Abend sorgten dann über 200 Sportler beim 7-Täler-Lauf für den entsprechenden Abschluss.
Tags darauf spielten Breitenbrunn und Beilngries folglich den dritten Rang aus. Der Favorit gab sich dabei keine Blöße und siegte durch Treffer von Thomas Gmelch sowie David Vogl mit 2:0. Doch der Bezirksligist musste diesen Sieg teuer bezahlen, da Spielertrainer Markus Waffler (29) mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk nun wohl mehrere Wochen pausieren muss.
Im großen Finale des Sportwochenendes kam es zum Nachbarduell zwischen Dietfurt und Töging. Der TSV ging früh in Führung. Routinier Stefan Rösch schickte Daniel Schneeberger auf die Reise, der zum 1:0 vollenden konnte. In der Folge konnte sich Töging gegen das auf vielen Positionen neuformierte Dietfurter Team nicht entscheiden durchsetzen. Die 7-Täler-Kicker präsentierten sich dagegen kaltschnäuzig und schraubten das Ergebnis deutlich in die Höhe. Mann des Spiels war Felix Stark, der mit seinen vier Treffern (17./39./45./56.) Töging praktisch im Alleingang abschoss. Für den Trainer des Siegerteams war dies ein gelungener Abschluss einer intensiven Vorbereitung: „Uns hat an beiden Tagen aus verschiedenen Gründen der komplette Abwehrverbund gefehlt. Trotzdem haben wir es super gemacht und mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung und mit Teamgeist auch verdient das Turnier gewonnen. Darauf lässt sich aufbauen“, so Dietfurts Trainer Pfeifer nach dem Turnier.
Bei der Siegerehrung mit Turnierleiter Michael Weigl und dem neuen Fußball-Abteilungsleiter Dirk Hägle bekamen die Mannschaften Urkunden und Bierpreise. Weigl bedankte sich dabei namentlich bei Organisator Anton Bachhuber und den vielen ehrenamtlichen Helfern für die geleistete Arbeit. Besonders erwähnt wurde außerdem das Schiedsrichterteam um Marius und Dirk Hägle sowie Günther Eibner.