Dietfurt holt 7-Täler-Cup – Breitenbrunns Spielercoach verletzt

Die Vereinsvertreter bei der Siegerehrung. – Foto: Anton Bachhuber

Bereits am Freitagabend spielten in diesem Jahr erstmals die Alten Herren in einem Kleinfeldturnier einen Gewinner aus. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ erreichte der 1. FC Beilngries nach fünf siegreichen Partien den ersten Rang vor dem TSV Dietfurt, der sich nur dem FCB mit 0:1 geschlagen geben musste. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Breitenbrunn vor dem FC Irfersdorf, der SpVgg Zamgwürfelte und dem SV Töging. Ähnlich wie in den letzten beiden Jahren hatten die Verantwortlichen dann am Samstag und Sonntag wieder mit großer Hitze zu kämpfen. Für das leibliche Wohl sorgte die TSV-Crew, für die Kinder gab es neben einer Hüpfburg auch einen Rasensprenger zur Abkühlung.



Ab 12.30 Uhr folgten die Halbfinalpaarungen der Herren. Es wurden jeweils 2 x 35 Minuten gespielt. Das erste Duell zwischen Breitenbrunn und Dietfurt endete nach Treffern von Breitenbrunns Jochen Mosandl und Dietfurts Daniel Schneeberger 1:1-Unentschieden. Im anschließenden Elfmeterschießen waren dann die Altmühlstädter nervenstärker und zogen nach einem 7:6 erstmals ins Finale ein. Unterhaltsam für die Zuschauer war auch das zweite Halbfinale. Dabei wäre dem 1. FC Beilngries beinahe eine Überraschung gelungen. Der FCB ging durch die Treffer von Stefan Schneider sowie Leon Dietrich früh mit 2:0 in Führung, ehe der Bezirksliga-Absteiger aus Töging durch einen lupenreinen Hattrick von Johannes Lindl doch noch mit 3:2 gewinnen konnte. Am Abend sorgten dann über 200 Sportler beim 7-Täler-Lauf für den entsprechenden Abschluss.



