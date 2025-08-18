Dietfurt glänzt bei heimstarken TSV Großberg

Der TSV Dietfurt bleibt Tabellenführer der Kreisliga 2 Regensburg. Im Spitzenspiel beim bisherigen Ligazweiten TSV Großberg siegten die Altmühlstädter mit 3:0 (0:0) und fügten dem starken Aufsteiger seine erste Heimniederlage seit über einem Jahr zu.

Dietfurt begann mit viel Schwung auf dem äußerst kleinen Platz in der Pentlinger Großgemeinde. Bereits nach 14 Sekunden musste Großbergs Torhüter Matthias Hargasser gegen Dietfurts Daniel Schneeberger sein ganzes Können zeigen. Auf der Gegenseite hatten die Gäste in der zehnten Minute Glück, dass ein Freistoß von Fabian Winkler am Lattenkreuz landete, den Nachschuss klärte Johannes Fritz auf der Linie. Ansonsten ließ die TSV-Defensive um Spielführer Jonas Weigl zunächst keine Chancen der Heimelf zu. Dietfurt verpasste die Führung durch Elias Teßmer (17.), der freistehend am glänzend reagierenden Hargasser scheiterte. Pech hatte Felix Stark (26.), der nach hervorragender Vorarbeit von Christoph Mödl per Drehschuss nur den Innenpfosten traf. Der zweite Spielabschnitt startete sehr hektisch mit Chancen auf beiden Seiten. Dietfurts Torhüter Lukas Schmid rettete zwei Mal in höchster Not gegen Andreas Artmann (49.) sowie Levin Zimmermann (55). Da auch Dietfurts Mödl (54.) sowie Jonas Weigl (57.) nicht trafen, blieb es zunächst torlos. Im Laufe der letzten halben Stunde konnten die 7-Täler-Kicker das Spiel immer mehr an sich reißen und gingen folgerichtig in Führung. Nach einem „Zuckerpass“ von Alexander Merkl blieb Teßmer cool und schob freistehend zum 1:0 für den Spitzenreiter ein. Der Bann war nun gebrochen. Schneeberger setzte sich in der 82. Minute über die linke Seite durch, auf Höhe des Strafraums kam Benedikt Stark zum Abschluss und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Den 3:0-Endstand durch Merkl (86.) legte Benedikt Stark mustergültig auf, sodass Merkl nur noch einschieben musste. Entsprechend zufrieden war Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer nach der Partie: „Das war heute eine sehr reife Mannschaftsleistung. Wir sind gegen einen unbequemen Gegner sehr überzeugend aufgetreten und haben dadurch auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“