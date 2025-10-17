Dietfurt ging in Berufung – Spannung im Tabellenkeller

Die drohenden Spielwertungen und Punktabzüge in der Causa TSV Dietfurt hängen aktuell wie ein Damoklesschwert über der Kreisliga 2. Mittlerweile steht fest, dass der Aufstiegsanwärter gegen die zusätzlichen Strafpunkte sowie gegen die Sperre des unerlaubt eingesetzten Spielers Berufung eingelegt hat. Es zieht sich also noch etwas, bis das Urteil rechtskräftig ist. Derweil steuert die Liga auf den 15. Spieltag zu – und die Dietfurter aufs Spitzenspiel beim Leader TV Riedenburg...

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten TSV Großberg TSV Großberg 14:00 live PUSH



Hinspiel: 1:4. Zu wenig Durchschlagskraft entfachte die Offensivabteilung der SG Painten (5., 21) in Beratzhausen. Knackpunkt war sicherlich die Rote Karte an Verteidiger Bastian Gassner. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Auf heimischem Terrain plant die SG Wiedergutmachung. Mit dem TSV Großberg (3., 27) kommt der beste Aufsteiger, der nach einer starken Hinserie auch die Rückrunde erfolgreich einläutete (2:1 gegen Peising). Eine harte Nuss also für die Heimmannschaft.







Hinspiel: 4:2. Nachdem gegen die Top-Teams aus Riedenburg und Dietfurt nichts zu holen war, strebt die SG Hohenschambach (7., 19) gegen den SC Sinzing (10., 13) wieder einen Punktgewinn an. Der Druck liegt hier auf den Schultern der Gäste, denn sie haben die Abstiegszone im Nacken. Gegen Schlusslicht Hemau ließ der Sportclub zuletzt wichtige Big Points liegen.





So., 19.10.2025, 14:30 Uhr TV Riedenburg Riedenburg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:30 PUSH



Hinspiel: 1:1. Vom laufenden Sportgerichtsverfahren will sich die Mannschaft des TSV Dietfurt (2., 31) nicht auf das Fassung bringen lassen. Spitzenreiter und Sonntags-Konkurrent TV Riedenburg (1., 36) dürfte zwar nun nicht mehr einzuholen sein. Dafür ist im Rennen um Platz 2 noch alles drin für die Pfeifer-Jungs. Demzufolge werden sie alles versuchen, um Riedenburg die allererste Saisonniederlage beizubringen. Triumphiert jedoch die Heimelf, würde sie damit ein großes Signal senden und womöglich schon die Meisterschaft vorentscheiden.







Hinspiel: 1:1. Eine Woche nach dem Erfolgserlebnis in Beratzhausen musste die SG Peising/Bad Abbach II (9., 14) wieder einen Rückschlag hinnehmen. In Großberg gab sich die Petz-Elf knapp geschlagen. Das anstehende Duell mit dem direkten Konkurrenten ASV Undorf (11., 12) ist von enormer Wichtigkeit. Die Gäste scheinen im Aufwind, haben drei der letzten fünf Spiele gewinnen können. „Verlieren verboten“ ist das Motto auf beiden Seiten.







Hinspiel: 1:2. Seine bisher wohl beste Saisonleistung lieferte der TSV Beratzhausen (13., 12) letzte Woche gegen Painten ab. Die lange Negativserie konnte endlich beendet werden. Mit neuem Mut tritt die Ernstberger-Crew der benachbarten DJK Eichlberg/Neukirchen (8., 17) entgegen. Die Gastgeber warten seit vier Spielen auf einen Dreier, streben den Turnaround an. Ein Heimsieg käme gleichzeitig einem tabellarischen Befreiungsschlag gleich.





So., 19.10.2025, 15:15 Uhr TV Hemau TV Hemau FSV Steinsberg Steinsberg 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:2. Das lange Warten hatte ein Ende: Im 14. Anlauf klappte es für den bislang so geschundenen TV Hemau (14., 10) endlich mit dem ersten Saisonsieg. Mit 2:1 triumphierte die Hosse-Truppe in Sinzing. Und auch wenn der TVH Tabellenletzter bleibt: Dieser langersehnte Sieg dürfte viel Mut geben für die restliche Rückrunde. Nächster Gegner ist der FSV Steinsberg (4., 25). Die Rot-Weißen spielen eine starke Runde, haben mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun. Dies ist vor allem an der traumhaften Auswärtsbilanz (5/0/1) festzumachen. Demonstriert der FSV seine Auswärtsstärke am Sonntag erneut?







Hinspiel: 0:1. Natürlich hatte sich das der SV Lupburg (12., 12) ganz anders vorgestellt. Zum Rückrunden-Auftakt ging das Schlüsselspiel in Undorf 0:1 verloren. Dadurch rutschte der SV in die Abstiegszone. Besser machen wollen es die Mannen von Trainer Werner Ruppert gegen die SG Oberndorf/Matting (6., 20). Die Donau-Kicker haben sich ein beruhigendes Polster nach unten erarbeitet. Allerdings blieben sie in den letzten drei Matches ohne Punkt und Tor. Jetzt soll die Trendwende her!