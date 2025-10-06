Dietfurt fegt mit 9:1 über Hemau hinweg

Mit einem deutlichen 9:1 (2:0)-Schützenfest gegen den TV Hemau hat der TSV Dietfurt die Hinrunde der Kreisliga 2 Regensburg abgeschlossen. überragender Akteur war dabei wieder einmal Felix Stark, der an insgesamt fünf Treffern direkt beteiligt war.

Dietfurt wurde im Duell gegen das neue Tabellenschlusslicht von Anfang an seiner Favoritenrolle gerecht, wobei Hemau mit der Dietfurter Torfabrik zunächst noch einigermaßen mithalten und das Spiel relativ ausgeglichen gestalten konnte. Bereits in der zwölften Minute ging der TSV dennoch in Führung. Elias Teßmer, der nach drei Wochen Urlaub wieder in der Startelf stand, erkämpfte sich im Zusammenspiel mit Daniel Schneeberger die Kugel, die dann Felix Stark zum 1:0 in die Maschen schob. Im Anschluss verpasste es Dietfurt zu erhöhen, Hemau vergab durch Alexander Burghardt den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit wurde Teßmer von Alexander Berner im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Felix Stark zur 2:0-Pausenführung.