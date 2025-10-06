Dietfurt fegt mit 9:1 über Hemau hinweg

Mit einem deutlichen 9:1 (2:0)-Schützenfest gegen den TV Hemau hat der TSV Dietfurt die Hinrunde der Kreisliga 2 Regensburg abgeschlossen. überragender Akteur war dabei wieder einmal Felix Stark, der an insgesamt fünf Treffern direkt beteiligt war.
Dietfurt wurde im Duell gegen das neue Tabellenschlusslicht von Anfang an seiner Favoritenrolle gerecht, wobei Hemau mit der Dietfurter Torfabrik zunächst noch einigermaßen mithalten und das Spiel relativ ausgeglichen gestalten konnte. Bereits in der zwölften Minute ging der TSV dennoch in Führung. Elias Teßmer, der nach drei Wochen Urlaub wieder in der Startelf stand, erkämpfte sich im Zusammenspiel mit Daniel Schneeberger die Kugel, die dann Felix Stark zum 1:0 in die Maschen schob. Im Anschluss verpasste es Dietfurt zu erhöhen, Hemau vergab durch Alexander Burghardt den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit wurde Teßmer von Alexander Berner im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Felix Stark zur 2:0-Pausenführung.
Nach dem Seitenwechsel fegten nun bei herbstlichem Schauerwetter Sturm Felix & Co über die Gäste hinweg. Nach Vorlage von Teßmer erzielte Stark (56.) seinen dritten Treffer, ehe nur zwei Minuten später Teßmer nach klugem Zuspiel von Lukas Waldhier auf 4:0 erhöhte. Kurz darauf war erneut Teßmer (60.) mit dem fünften Treffer zur Stelle. Auf der Gegenseite wehrte Benedikt Stark einen Hemauer Freistoß in der Mauer mit der Hand ab, sodass der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Aurelius Günther (63.) verwandelte zum 5:1-Ehrentreffer. Nachdem Gäste-Akteur Jakob Brenner (66.) wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte das Feld verlassen musste, war der Bann endgültig gebrochen. Die Hausherren kombinierten sich gekonnt durch die löchrige Abwehr, Yannik Pleiner (71.) machte das halbe Dutzend voll. Nach ähnlichem Muster traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung Christian Geß (74.) zum 7:1, Felix Stark (83.) krönte seine Leistung mit seinem vierten Treffer und schob nach Geß-Zuspiel freistehend zum 8:1 ein. Den 9:1-Endstand besorgte in der 86. Minute Johannes Fritz mit einem Flachschuss aus etwa zwanzig Metern.
Die Altmühlstädter haben nun in nur 13 Saisonspielen ein Torverhältnis von 53:19. Gerade für die Zuschauer lohnt sich ein Spiel der 7-Täler-Kicker, sehen diese doch über fünf Tore pro Partie.