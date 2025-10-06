Großberg (in blau) landete im Heimspiel gegen Lupburg einen typischen Arbeitssieg. – Foto: Felix Schmautz

Dietfurt fast zweistellig – Undorf gibt Rote Laterne ab SG Peising watscht Beratzhausen ab +++ Painten dreht's in Steinsberg und gewinnt deutlich +++ Seit nun einem Jahr unbesiegt: Primus Riedenburg setzt nächstes Statement

Beeindruckende Siege landete das Spitzenduo der Kreisliga 2 zum Abschluss der Hinrunde. Herbstmeister TV Riedenburg löste die knifflige Aufgabe in Hohenschambach souverän, gewann 5:0 und ist nun seit über 356 Tagen im Ligabetrieb ungeschlagen. Verfolger TSV Dietfurt machte es sogar noch deutlicher. Die Pfeifer-Crew ließ mit einem 9:1-Schützenfest gegen den TV Hemau aufhorchen.



Doppelt bitter für die Hemauer: Weil das bisherige Schlusslicht ASV Undorf beim 2:0 gegen Oberndorf/Matting den zweiten Saisonsieg feiern durfte, schließen sie die Hinserie als Tabellenletzter ab. Ihre Negativserie beenden konnte hingegen die SG Peising/Bad Abbach II; die Petz-Elf behauptete sich in Beratzhausen satt mit 6:2.



Zumindest einen Punkt konnten die Sinzinger zu Hause ergattern, womit sie über dem ominösen Strich bleiben. Das Unentschieden gegen Eichlberg ging so in Ordnung: Beide Mannschaften hatten ihre Phasen im Spiel. Die DJK-Führung glichen die Hausherren kurz nach Wiederbeginn aus. Bei diesem Spielstand sollte es bis zum Ende bleiben.







Klassenprimus TV Riedenburg konnte das nächste Statement setzen. Dass der sechste Sieg in Folge derart deutlich ausfallen würde, danach sah es zunächst aber nicht unbedingt aus. Hohenschambach hielt die Partie vor der Pause einigermaßen offen, kassierte im ersten Abschnitt jedoch zwei Gegentore nach Ecken. Später legte der starke TV noch drei Tore nach. Der Auswärtserfolg war natürlich hochverdient. Damit sind die Mannen von Andi Schäffer und Basti Bögeholz nun seit über einem Jahr ungeschlagen in der Kreisliga 2. Chapeau!







Trotz mehrerer hochkarätiger Torchancen stand auf beiden Seiten lange die Null. Undorfs Keeper Schandri hielt zwei Mal bärenstark. Und doch gehört das Chancenübergewicht der Heimelf. Dafür konnte sie sich mit zwei späten Toren schlussendlich auch belohnen. Durch den verdienten Heimdreier – Saisonsieg Nummer zwei – gibt der ASV nach vielen Wochen die Rote Laterne ab.







Nicht mehr Tabellenschlusslicht: Undorf durfte sich über den zweiten Saisonsieg freuen. – Foto: Florian Würthele









Nach einem ereignisarmen ersten Durchgang köpfte Ebentheuer die Bergler Buam in Führung. Anschließend nahm das Spiel etwas an Fahrt auf; der Gastgeber verpasste mehrmals das vorentscheidende 2:0. Eine offensive ziemlich harmlose Lupburger Mannschaft konnte das jedoch nicht bestrafen – und ging am Ende leer aus.







Über ganz wichtige Punkte freut sich Peising/Bad Abbach II, nach zuletzt vier Spielen ohne Punktgewinn. Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Damit verdiente man sich den Auswärtsdreier. Gastgeber Beratzhausen konnte nicht an die Darbietung aus dem Lupburg-Spiel anknüpfen und kassierte ein halbes Dutzend Gegentore.







Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer im Steinsberger Sportpark. Weite Teile der ersten Hälfte hatte der FSV im Griff, in einem sehr umkämpften Match. Verdient ging man in Führung. Mit dem Paintener Ausgleichstreffer (44.), begünstigt durch einen Torwartfehler, drehte sich der Wind. Die zweiten 45 Minuten gingen klar an die Gäste, die auf 4:1 davonzogen.



