Dietfurt eilt von Sieg zu Sieg

Der TSV Dietfurt hat sich durch einen 5:1 (2:0)-Kantersieg gegen den SV Lupburg wieder an die Tabellenspitze der Kreisliga 2 Regensburg geschossen. Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen führt das Team von Trainer Matthias Pfeifer gemeinsam mit dem TSV Großberg die Liga an.
Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die Altmühlstädter zwar über weite Strecken des Spiels die tonangebende Mannschaft, in der ersten halben Stunde fanden sie zunächst aber kein Mittel gegen die gutstehende Defensive der Gäste. Erst in der 29. Minute kamen die Hausherren zur ersten Möglichkeit durch Felix Stark, der gerade noch geblockt wurde, der Nachschuss von Christian Geß wurde auf der Linie geklärt. Der Druck der Gastgeber wurde nun stärker, einen Schlenzer von Daniel Schneeberger holte SV-Keeper Johannes Schmid aus dem Torwinkel. In der 37. Minute war es dann aber soweit: einen eher harmlosen Einwurf von Geß brachte die Lupburger Hintermannschaft nicht aus der Gefahrenzone, Felix Stark spitzelte die Kugel zur verdienten 1:0-Führung ins Netz. Auf der Gegenseite hätte Nicolas Herrnberger fast den Ausgleich erzielt, jedoch traf der SV-Angreifer den Ball nicht richtig. Noch vor der Pause erhöhten die Sieben-Täler-Kicker dann auf 2:0, als Schneeberger nach einem schönen Spielzug über Alexander Merkl und Joseph Strobl das Leder in die Maschen jagte.
Nach dem Seitenwechsel scheiterte Felix Stark (46./48./55.) gleich mehrfach aus aussichtsreicher Position und vergab eine deutlich höhere Führung. Besser machte es kurz darauf Strobl, der nach feiner Vorlage von Geß zum 3:0 traf. Die Gäste waren einzig nach Standardsituationen gefährlich, einen Eckball verwandelte Glen Bergmeyer (70.) per Kopf zum Anschlusstreffer. Doch kurz darauf war Felix Stark in alter Torjägermanier erneut zur Stelle und erhöhte auf 4:1. Damit war die Partie endgültig entschieden. Den 5:1-Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Christoph Semmler mit einem platzierten Fernschuss nach toller Vorarbeit von Tobias Heimisch.
„Wir haben heute gut gespielt und eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Trotz des hohen Sieges waren wir aber heute zu schlampig mit unserer Chancenverwertung“, fand Dietfurts Trainer Pfeifer dennoch ein Haar in der Suppe.