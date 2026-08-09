Dietfurt eilt von Sieg zu Sieg

Der TSV Dietfurt hat sich durch einen 5:1 (2:0)-Kantersieg gegen den SV Lupburg wieder an die Tabellenspitze der Kreisliga 2 Regensburg geschossen. Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen führt das Team von Trainer Matthias Pfeifer gemeinsam mit dem TSV Großberg die Liga an.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die Altmühlstädter zwar über weite Strecken des Spiels die tonangebende Mannschaft, in der ersten halben Stunde fanden sie zunächst aber kein Mittel gegen die gutstehende Defensive der Gäste. Erst in der 29. Minute kamen die Hausherren zur ersten Möglichkeit durch Felix Stark, der gerade noch geblockt wurde, der Nachschuss von Christian Geß wurde auf der Linie geklärt. Der Druck der Gastgeber wurde nun stärker, einen Schlenzer von Daniel Schneeberger holte SV-Keeper Johannes Schmid aus dem Torwinkel. In der 37. Minute war es dann aber soweit: einen eher harmlosen Einwurf von Geß brachte die Lupburger Hintermannschaft nicht aus der Gefahrenzone, Felix Stark spitzelte die Kugel zur verdienten 1:0-Führung ins Netz. Auf der Gegenseite hätte Nicolas Herrnberger fast den Ausgleich erzielt, jedoch traf der SV-Angreifer den Ball nicht richtig. Noch vor der Pause erhöhten die Sieben-Täler-Kicker dann auf 2:0, als Schneeberger nach einem schönen Spielzug über Alexander Merkl und Joseph Strobl das Leder in die Maschen jagte.