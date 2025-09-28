Dietfurt dreht nach Rückstand auf und siegt bei "Angstgegner"

Der TSV Dietfurt bleibt in der Kreisliga 2 Regensburg weiterhin torhungrig. Die Altmühlstädter siegten bei der DJK Eichlberg/Neukirchen dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 4:1. Damit haben die Schützlinge von Trainer Matthias Pfeifer in nur zwölf Spielen schon 44 Tore erzielt.

„Wir sind froh, dass wir hier endlich mal wieder drei Punkte holten konnten. In den letzten Jahren sahen wir hier immer sehr schlecht aus“, freute sich Dietfurts Trainer nach der Partie. Von Beginn an waren die Hausherren der erwartet schwere Gegner. Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie mit einigen Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, die die beiden Torhüter aber keine großen Probleme bereiteten. In der 23. Minute wurde es zum ersten Mal hitzig, als Dietfurts Daniel Schneeberger im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Danach bekamen die Gastgeber etwas Oberwasser, einen Freistoß von DJK-Akteur Christian Nutz (37.) konnte Dietfurts Schlussmann Lukas Schmid gerade noch parieren. Kurz darauf klärte Schmid einen verunglückten Abwehrversuch seines Kapitäns Jonas Weigl, den Abpraller verwandelte Michael Meier zum 1:0 für die Heimelf. Die Führung war bis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, da der Favorit keine Mittel fand, die kampfstarken Hausherren spielerisch zu beherrschen. Kurz vor der Pause vergab Felix Stark den Ausgleich und traf nach Vorlage von Christian Lauterkorn den Ball nicht richtig. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wie verwandelt aus der Kabine, präsentierten sich zweikampfstark und konnten sich auch einige Chancen kreieren. Nachdem Alexander Merkl (50.) zunächst freistehend vergab, sorgte ein schnell ausgeführter Freistoß von Merkl zu Schneeberger mit dessen Flachschuss (52.) zum 1:1-Ausgleich. Der TSV zeigte sich in der Folge kaltschnäuzig in der Chancenverwertung: nach Kopfallvorlage von Johannes Fritz war Felix Stark auf und davon und erzielte die 2:1-Führung. Das 3:1 markierte Benedikt Stark (74.) nach Vorarbeit seines Bruders Felix Stark. Bis auf einen Lattenschuss von Benjamin Hillert (80.) hatte Dietfurts Defensive nun alles sicher im Griff. Für den 4:1-Endstand sorgte das eingewechselte Sturmduo Christian Geß und Yannick Pleiner. Nach einem schön vorgetragenen Konter musste Pleiner die Kugel nach Geß-Vorlage nur noch über die Torlinie drücken. Somit belegt Dietfurt weiterhin mit fünf Punkten Rückstand hinter dem TV Riedenburg den zweiten Tabellenplatz.