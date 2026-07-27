Dietfurt bleibt durch Arbeitssieg an der Spitze

Mit einem deutlichen 4:1 (1:0)-Sieg gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen haben die 7-Täler-Kicker ihren Spitzenplatz in der Tabelle verteidigt. Allerdings waren die ersten 50 Minuten der Partie aus Sicht der Gastgeber nicht das Gelbe vom Ei. Zwar übernahm die Truppe von Chefcoach Matthias Pfeifer gleich das Kommando und die ersten 20 Minuten kamen die Gäste nur sporadisch aus ihrer Hälfte heraus. Doch hatten die Platzherren lange die Handbremse angezogen und trotz bester Möglichkeiten hatte man nicht die nötige Genauigkeit zum Torerfolg. Felix Stark scheiterte dabei zweimal am glänzend postierten Gäste-Keeper Johannes Pretzl und Daniel Schneeberger öffnete das Spiel über die linke Seit zwar mit guten Flankenläufen, doch seine Zuspiele waren bei den ersten drei Versuchen zu ungenau oder fanden keinen Abnehmer. Erst beim vierten Mal klappte es als er es alleine versuchte und aus kurzer Distanz, mit einem Schlenzer ins lange Eck die Führung gelang (26.).
Danach strahlten die Hausherren nach zwei Ecken weitere Gefahr aus, aber Eichlberg/Neukirchen verteidigte hier konsequent. Nun schlich sich immer mehr der Schlendrian in das Spiel der Platzherren ein und die Gäste hatten plötzlich beste Chancen und hätte hier Keeper Lukas Schmid nicht dreimal beherzt zugegriffen, stünde es zur Pause Unentschieden.
Auch nach dem Seitenwechsel bettelte man auf Seiten der Dietfurter förmlich weiter um den Ausgleich. In der 53. Minute war es dann auch soweit als Andreas Dechand im zweiten Versuch zum 1:1 traf. Das war nun schon ein Weckruf für den TSV, denn nur zwei Minuten später bediente Felix Stark seine Teamkollegen Christian Geß mustergültig und er markierte die erneute Führung. Allerdings blieben die Gäste gut im Spiel und bei drei Versuchen hielt der Dietfurter Keeper für sein Team mit guten Paraden die Führung fest. Ruhe kehrt erst ein als sich die Brüder Felix und Benedikt Stark durchsetzen konnten und Letzterer den dritten Treffer markierte. Nun war der Wille der Gäste weitgehend gebrochen und Felix Stark besorgte in der Nachspielzeit den vierten Treffer.
Der Dietfurter Übungsleiter zeigte sich nach der Partie zwar mit dem Ergebnis zufrieden, nicht aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir müssen, wollen wir uns weiter behaupten, das nächste Mal spielerisch schon eine Schippe drauflegen“, gab er zu Protokoll.