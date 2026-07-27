Dietfurt bleibt durch Arbeitssieg an der Spitze

– Foto: Hans Gleisenberg

Mit einem deutlichen 4:1 (1:0)-Sieg gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen haben die 7-Täler-Kicker ihren Spitzenplatz in der Tabelle verteidigt. Allerdings waren die ersten 50 Minuten der Partie aus Sicht der Gastgeber nicht das Gelbe vom Ei. Zwar übernahm die Truppe von Chefcoach Matthias Pfeifer gleich das Kommando und die ersten 20 Minuten kamen die Gäste nur sporadisch aus ihrer Hälfte heraus. Doch hatten die Platzherren lange die Handbremse angezogen und trotz bester Möglichkeiten hatte man nicht die nötige Genauigkeit zum Torerfolg. Felix Stark scheiterte dabei zweimal am glänzend postierten Gäste-Keeper Johannes Pretzl und Daniel Schneeberger öffnete das Spiel über die linke Seit zwar mit guten Flankenläufen, doch seine Zuspiele waren bei den ersten drei Versuchen zu ungenau oder fanden keinen Abnehmer. Erst beim vierten Mal klappte es als er es alleine versuchte und aus kurzer Distanz, mit einem Schlenzer ins lange Eck die Führung gelang (26.).

Danach strahlten die Hausherren nach zwei Ecken weitere Gefahr aus, aber Eichlberg/Neukirchen verteidigte hier konsequent. Nun schlich sich immer mehr der Schlendrian in das Spiel der Platzherren ein und die Gäste hatten plötzlich beste Chancen und hätte hier Keeper Lukas Schmid nicht dreimal beherzt zugegriffen, stünde es zur Pause Unentschieden.