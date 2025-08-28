Dieterskirchen: Trainer Tom Meyer muss gehen

Schon nach sechs Spieltagen kommt es in der Kreisliga West im Spielkreis Cham/Schwandorf zum ersten Trainerwechsel. Tom Meyer (56) und der TSV Dieterskirchen gehen künftig getrennte Wege. Zum Wochenbeginn teilten die Verantwortlichen dem Übungsleiter mit, dass man nicht länger mit ihm plane. Damit reagiert der TSV auf einen enttäuschenden Saisonstart. Nur drei Punkte konnten aus den ersten sechs Spielen erbeutet werden. Abgesehen vom Überraschungssieg in Kemnath am Buchberg setzte es bisher nur Niederlagen. Negativer Höhepunkt war die 0:5-Heimklatsche gegen Schmidgaden letzten Sonntag.

Abteilungsleiter Andreas Hubatsch erklärt im Gespräch mit Oberpfalz-Medien, dass man jetzt den richtigen Zeitpunkt sehe, um der Mannschaft einen Impuls zu geben. Über Meyers Arbeit lässt Hubatsch nichts kommen. Der in Cham lebende Trainer sei sehr fleißig und akribisch gewesen. „Aber wir mussten jetzt einfach die sportliche Situation bewerten.“ Sicherlich spielt auch das kommende Programm der Grünweißen eine Rolle. Mit Aufsteiger DJK Dürnsricht, dem SV Diendorf und dem TSV Nittenau geht es in den nächsten Spielen ausschließlich gegen Mannschaft, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen. Sprich: Hier müssen unbedingt Punkte her.



In Dieterskirchen begibt man sich nun auf Trainersuche. Für das kommende Auswärtsspiel in Dürnsricht gebe es laut Hubatsch zunächst eine interne Lösung. Im Hintergrund läuft die Suche nach einem passenden Nachfolger für Tom Meyer. Dieser zeigt sich gegenüber Oberpfalz-Medien überrascht über den frühen Zeitpunkt der Trennung: „Die Enttäuschung ist natürlich vorhanden, aber ich hege keinen Groll.“ Trotz des abruptes Aus blickt Meyer auf eine schöne Zeit zurück. Aufgrund des Fahraufwands von seinem Wohnort Cham aus, sei es ohnehin seine letzte Saison in Dieterskirchen gewesen. Natürlich hätte der B-Lizenz-Inhaber, der im Sommer 2024 zum TSV kam und davor die SG Blaibach/Lederdorn gecoacht hatte, die Saison trotzdem gern Ende geführt.