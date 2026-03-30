Dietersheimer Statement im Topspiel: Deutlicher Erfolg bei Istanbul Moosburg Kreisklasse von Nico Bauer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Gessler (SGT Istanbul) versucht, dem Dietersheimer Christopher Schindler (r.) den Ball abzunehmen – Foto: Lehmann

Einen klaren 3:0-Sieg feierte der SV Dietersheim bei der SGT Istanbul. Verfolger Eching enttäuschte – und ist trotz Remis jetzt Zweiter.

Erst kommt Dietersheim, dann erst mal nichts und schließlich der TSV Eching. In der Kreisklasse wird der Durchmarsch des SVD von der A-Klasse bis in die Kreisliga immer wahrscheinlicher. Im Spitzenspiel beim Ex-Zweiten Istanbul Moosburg ließ der Tabellenführer mit einem 3:0 beeindruckend die Muskeln spielen. SGT Istanbul Moosburg – SV Dietersheim 0:3 (0:1). 20 Minuten lang präsentierten die Gäste echten Galafußball, aus dem das 1:0 durch Nicolas Esono Ntutum (6.) resultierte. „Wir haben es uns etwas schwerer gemacht, als es hätte sein müssen“, sagte später der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler. Die wenigen Chancen der Gastgeber entschärfte Torwart Patric Barba. Mit dem Treffer zum 0:2 machte Schindler selbst den Sack zu (70.) – und Jonas Wick legte noch das dritte Tor drauf (81.). „Tabellenführer mit fünf Punkten vor Eching zu sein, das hat schon was“, sagte Schindler nach diesem Sieg. „Unsere Leistung war gar nicht mal so schlecht“, bilanzierte Istanbul-Trainer Dominik Gessler. Allerdings habe man entscheidende Fehler gemacht. Gessler bedauerte, dass die SGT nach der Pause in einer Druckphase beste Chancen zum Ausgleich nicht verwerten konnte – was auch an Patric Barba lag.

SV Vötting – SC Freising 4:3 (1:2). Die beiden Mannschaften lieferten sich eine Schlacht mit offenem Visier und vielen Fehlern auf beiden Seiten. Zur 90. Minute stand es 3:3 – und das wäre dann auch durchaus leistungsgerecht gewesen. Vöttings Tore schossen Adrian Berlinghoff (1:0/21. sowie 2:2/58.) und Bibek Santoshi (3:2/61.). Für die Gäste aus der Luitpoldanlage trafen Marius Overhage (1:1/33., Eigentor) und Fatih Masat (1:2/41. und 3:3/75., per Elfmeter). Dann gab es eine kuriose Szene, als ein Vöttinger einen Seitfallzieher versuchte und ein Verteidiger zeitgleich mit dem Kopf zum Ball ging. Es ertönte ein Pfiff des Schiedsrichters. Zum Entsetzen des Sportclubs gab es daraufhin einen Elfmeter, den Arda Senol zum Siegtor verwandelte. SpVgg Attenkirchen – SV Hörgertshausen 0:2 (0:0). Die Gäste hatten mehr vom Spiel und viel Ballbesitz. Sie taten sich aber schwer. Attenkirchen stand defensiv sehr kompakt und hatte dann Pech, dass man nach der Pause einen, allerdings berechtigten, Elfer verursachte. Diesen verwandelte Valentin Hobmeier (51.). Kurz darauf machte Kilian Oberprieler mit dem 0:2 (60.) den Deckel drauf. Unter dem Strich war das ein verdienter Sieg der Gäste. Die tapfer kämpfenden Attenkirchener mussten sich allerdings nichts vorwerfen lassen. TSV Eching – FVgg Gammelsdorf 1:1 (0:0). Nur sieben Minuten lang sah es nach einem Echinger Sieg aus, der unter dem Strich auch verdient gewesen wäre. Daniel Mömkes hatte die Gastgeber in Führung gebracht (62.), Simon Schneider gelang allerdings kurz danach der Ausgleich (69.) – mit einem Freistoß ins Torwart-Eck. „Für mich fühlt sich das wie eine Niederlage an“, sagte der Echinger Trainer Miljan Prijovic. Nach einer mageren ersten Halbzeit dominierten die Zebras nämlich in Durchgang zwei und erspielten sich in dieser Phase auch genügend Torchancen. „Wir hatten alleine vier tausendprozentige Möglichkeiten“, ärgerte sich der Trainer. „Da muss man einfach mehr daraus machen.“ Einmal hatten die Echinger den Torwart schon umspielt und bei nur noch einem Verteidiger auf der Torlinie daneben geschossen. Gammelsdorf nahm somit einen glücklichen Punkt mit nach Hause.